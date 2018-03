Cristiano redime al Real Madrid

IGNACIO TYLKO | MADRID

El Real Madrid se impuso ayer al Eibar (1-2) gracias a su máxima estrella, Cristiano Ronaldo. Pudo ganar cualquiera en una matinal que escenificó un partido notable, pero el todavía campeón se impuso por su mayor pegada y porque el portugués ha vuelto a la normalidad con una progresión enorme en los últimos meses. Tras conquistar Ipurua con un doblete magnífico que pudo ser un póker de goles si no es por la actuación soberbia del portero serbio Marko Dmitrovic, el portugués ya suma 18 goles en el torneo de la regularidad, 33 en los 34 partidos de este curso y 13 de ellos en sus últimas ocho apariciones. Tardó en ponerse a tono, sobre todo en la Liga, pero su puesta al día ha sido fantástica. Da la sensación de llegar al tramo decisivo en plenitud.

Tras el alivio y la inyección de autoestima que supuso eliminar a los millonarios del PSG ganándoles los dos partidos, el Madrid alejó al Eibar de Europa con un partido muy serio y profesional, aunque es cierto que en defensa concedió demasiadas ocasiones. Les ganó el partido Cristiano con dos goles precedidos de dos pérdidas de balón en la salida que indignaron a Mendilibar, que todavía no ha renovado su contrato y por él suspira Eibar, y tampoco fueron capaces de frenar a Luka Modric. Disfrutó el croata de su primera titularidad desde que se lesionó en el primer asalto ante el PSG, y completó una actuación colosal.

Apareció por todos lados, asistió con un pase de exterior a CR7 en el primer gol y dio una lección de arrojo y calidad. Es un soldado apto para la batalla y un artista para la creación. En el primer minuto ya disfrutaron de tres opciones de poder rematar a gol. Su asedio, empero, no encontró premio porque el campeón no se arredró. Pedro León y el japonés Inui percutieron bien por los costados, pero a sus centros no llegaba, o lo hacía muy forzado, Kike García. Dispuso de la mejor ocasión local el delantero en el primer acto, pero a su tiro sutil desde la frontal respondió Keylor Navas. Trató el Madrid de darle algo de pausa el duelo tras el descanso, pero enseguida se encontró con el empate. Ramos perdió de vista a Ramis en el quinto saque de esquina de los locales, Pedro León la puso de fábula y el central marcó de cabezazo picado. Pero Cristiano aún se guardaba un as en la manga. Casi al final, un centro de Carbajal lo remató a la red para llevarse los tres puntos.