Cristiano Ronaldo reta a Messi a jugar en la liga italiana

A Cristiano Ronaldo le gustaría que Leo Messi deje el Barça para jugar a la Serie A de Italia. "No echo de menos a Messi. He jugado en Inglaterra, España, Italia, Portugal, he ganado con mi selección y él todavía está en España. Tal vez él me necesite más. Para mí, la vida es un desafío me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que viniera a Italia algún día. Como yo, acepta el reto. Pero si él es feliz allí, lo respeto. Es un jugador fantástico, un buen tipo. Esta es mi nueva vida y estoyn feliz", expresó el portugués en una entrevista con los diarios 'La Gazzeta dello Sport' y 'Corriere dello Sport' .

Sobre el Balón de Oro a Modric

Además, Cristiano hizo referencia al balón de oro que recientemente ha ganado Modric: "Creo que me lo merezco todos los años, trabajo para eso, pero si no lo gano no es el fin del mundo. Por supuesto que estoy decepcionado, pero la vida continúa. Así que felicitaciones a Modric, se lo merece, pero el próximo año nos volveremos a ver y haremos lo que sea para estar allí de nuevo".

Feliz en la Juventus

Por último, el portugués hizo referencia a su actualidad en la Juventus y en la Champions League: "La Champions no debe ser una obsesión, pero este equipo es muy fuerte. Es el mejor grupo en el que he jugado. Son más humildes, y si Dybala o Mandzukic no marcan, los ves felices sonriendo. Es muy diferente a Madrid, esto es más una familia", finalizó CR7.