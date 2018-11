El croata Lovren llama 'cobardes' a los españoles

El defensa central del Liverpool, Dejan Lovren, no se olvidó de Sergio Ramos tras la victoria agónica de Croacia por 3-2 ante España, en la última jornada de la Liga de las Naciones. El jugador croata utilizó las redes sociales no solo para insultar al futbolista madridista si no al conjunto de seleccionados por Luis Enrique: "Son un montón de cobardes", dijo y señalando a los escudos de España y Croacia de su camiseta miró hacia el de su país y dijo: "solo este lado es el bueno".

"Ahora sal y habla, colega", dijo Lovren refiriéndose a Sergio Ramos. Y añadió: "Son una panda de cobardes. Ahora vamos a ganar a Inglaterra y a salir como líderes".

Sergio Ramos y Lovren tienen sus más y sus menos desde que el jugador del Real Madrid lesionó a Mohamed Salah en la pasada final de Champions League. "Ramos tiene más fallos que yo pero está en el Madrid. Varane es mejor", había dicho Lovren en una entrevista. A lo que el defensa español contestó en rueda de prensa: "Que Lovren diga lo que quiera. No voy a contestar a nadie que se quiera ganar tres portadas o abrir el telediario".

En lo deportivo, Ramos ha abandonado la concentración de España por un problema en el aductor y no participará por lo tanto en el amistoso del próximo domingo ante Bosnia en Las Palmas.