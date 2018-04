roberto arias | león

José Ramón Sandoval, entrenador del Córdoba CF, se presentó en la rueda de prensa con cara de circunstancias. El técnico del conjunto andaluz valoró así el partido: «La Cultural no me ha sorprendido. Sabíamos su propuesta de fútbol. Los primeros quince o veinte minutos estuvimos muy bien, dimos un pasito hacia adelante, intentamos jugar y las mejores ocasiones las tuvimos nosotros. A raíz de su primer gol el equipo sabía que no merecía perder en ese momento a pesar de ese golazo desde fuera del área. Sabíamos que teníamos que reponernos y fue a partir de ese momento cuando perdimos los espacios. Cuando íbamos a apretar arriba realmente llegábamos tarde lo que aprovecharon ellos para manejar. Tras el descanso intentamos salir otra vez con buena condición y tuvimos una nueva ocasión de gol, pero a partir de ahí el equipo no se encontró ni por banda ni por dentro. Tuvimos que reestructurar otra vez el sistema y meter a Aguado para tener un poco el balón y sobre todo para llegar a las ayudas porque cuando ellos tenían el balón tocaban y no llegábamos. Con la referencia de Guardiola hemos visto que nos podíamos quedar con alguna arriba y poder jugar, pero el gol anulado y que el equipo fue con más corazón no se pudo hacer nada a pesar los intentos. Reaccionamos un poco tarde y nos vamos con una derrota para casa, pero esto no dice nada de todo el trabajo que está haciendo el equipo. A partir de ahora tenemos que seguir creyendo otra vez».