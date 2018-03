Un cuarto de siglo sin asaltar Pasarón

otero conde | ponferrada

Sábado 6 de marzo de 1993; la Deportiva visitaba al Pontevedra CF en la 27ª jornada de Liga. Era una campaña en la que el cuadro de Roberto Álvarez no había logrado el primer triunfo hasta comienzos de noviembre, pero luego realizó grandes encuentros como un 0-4 en Avilés o un 0-3 en el Amilivia de León. Al final alcanzó la octava posición, empatado con el séptimo. En el duelo de Pasarón la Deportiva venció 1-2 realizando un gran encuentro. Pasaba por su mejor momento de la campaña y los goles de los asturianos Rober y Chispi Vázquez le dieron los dos puntos en juego. En el Pontevedra jugaban, entre otros, Rafa Sáez, actual entrenador del Coruxo FC, y Manolo Canabal, que luego jugó en el Real Madrid. Y hasta hoy. No es que en este cuarto de siglo los enfrentamientos hayan sido muchos, pero la Deportiva nunca volvió a vencer cuando allí jugó. El último ejemplo lo encontramos en la pasada temporada. Igualados a puntos y después de los tres triunfos iniciales de Munitis en el banquillo blanquiazul, el equipo granate se impuso 2-0 y tomó ventaja en la clasificación. La Deportiva ya nunca le dio alcance en la clasificación y Munitis tardó un mes y medio en volver a saborear una victoria.

«Hicimos un gran partido ante un buen rival y una buena temporada. A ver si se rompe este domingo la racha. He visto varios partidos de esta temporada. No están saliendo muy bien las cosas, pero tiene buen equipo y creo que no pasará problemas», recordaba ayer en Bierzo Es DxT Ricardo López Ferrer, titular en aquel encuentro.

Si al Pontevedra nunca se le ha dado demasiado bien sus visitas a Ponferrada, a la Deportiva aún se le han dado peor los partidos en la capital del Lérez. En Segunda División B la formación berciana perdió en ocho ocasiones, entre ellas la pasada temporada, igualó en cuatro, y sólo ganó en dos. En la temporada 1989-1990, en la que el conjunto berciano alternó en el liderato de la Liga con el Xuventude de Cambados de Sito Miñanco en el primer cuarto de la Liga, los dirigidos por Jesús Tartilán se impusieron 0-1 en la primera jornada con gol de Luis Flórez.

En Tercera División el balance es todavía peor. Triunfo 3-4 en la temporada 1950-1951 y derrotas en las otras ocho visitas, varias por marcadores abultados.

Dejando a un lado los precedentes y hablando del duelo de la primera vuelta en El Toralín, un gol de Pallarés en el minuto 95 supuso el segundo triunfo liguero del cuadro de Terrazas en la jornada 11.