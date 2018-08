Cubelos se baña en plata y bronce

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Francisco Cubelos vistió su presencia en el Mundial de piragüismo de Montemor (Portugal) con dos puestos en el podio que para el palista de raíces bercianas le sirven para poner la guinda a un gran año competitivo en el que ha apuntalado su papel de referente nacional.

Cubelos, que tras sus altas prestaciones en los pasados años en el K-1 (sigue compitiendo en esta modalidad) se ha centrado en el K-2 en el que lleva junto a su compañero Peña cerca de un año, demostraba en las aguas portuguesas que su presencia en el campeonato tenía una justificación clara: situar a España en un papel de privilegio. Un reto que cumplía con creces con dos de las seis medallas lograda por la embarcaciones hispanas.

Precisamente era Francisco Cubelos junto a su compañero Peña el que inauguraban el palmarés en el torneo con la medalla de plata en la prueba de K-2 1000. Un premio que incluso pudo ser mayor ya que quedaron a escasas décimas de los ganadores, los alemanes Hoff y Gross y superaron además a los grandes favoritos, los serbios Tomicevic y Zoric. Y todo tras una gran remontada que llevó al berciano y al vasco a superar hasta tres embarcaciones para situarse en la segunda en el tramo final. Unos pocos metros más de prueba le hubieran posibilitado incluso el triunfo por el que lucharon hasta el final.

El éxito de Cubelos no se iba a quedar ahí ya que apenas dos días más tarde tenía una nueva oportunidad de lucir su clase y optar a otra presea. LA empresa no iba a resultar sencilla en la embarcación del K-4 1000 en la que repetía junto a Peña y que tenía a otros dos integrantes, Millán y Roza. Para el piragüista de raíces bercianas su presencia en el K-4 suponía un horizonte nuevo en una remodelación de los inquilinos de esta embarcación representando a España.

Y ese estreno a nivel mundial en el K-4 1000 no podía tener mejor resultado que una medalla de bronce en una carrera en la que volvían a repetir el guión del K-2 con una salida que no fue la más rápida y que obligaba a los cuatro representantes españoles a dar lo mejor de ´si para ir recortando terreno y tiempo respecto a los llamados a luchar con ellos por los puestos de honor.

Precisamente hasta que no se completaban tres cuartos de la carrera o lo que es lo mismo, a falta de 250 metros para meta, Cubelos, Peña, Millán y Roza no accedían a uno de los tres primeros puestos. Fue en esos 2509 metros cuando lograban asentarse en la parte sobresaliente de la prueba para cruzar la línea final en el tercer puesto y con ello conseguir el bronce sólo superados por las embarcaciones de Alemania (campeona) y Eslovaquia (segunda). A esta por muy poco no le dieron caza quedándose a menos de cuatro décimas.

El podio para el K-4 1000 español con Francisco Cubelos entre sus integrantes suponía además un hito histórico ya que desde hace cuatro décadas esta embarcación no había logrado una medalla mundialista. Un relevo importante y de éxito que en Montemor vestía de bronce al palista berciano.

Al final Cubelos se salía con la suya logrando nada menos que dos preseas (plata y bronce) que lo sitúan como uno de los piragüistas de referencia españoles a nivel internacional. Y sin duda alguna refuerzan sus aspiraciones de futuro que pasan por los Juegos de Tokio 2020.