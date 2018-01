La Cultural se acoraza atrás

ÁNGEL FRAGUAS | León

David García (Pamplona, 1994) fue presentado como nuevo jugador de la Cultural en calidad de cedido hasta el final del campeonato de Liga, procedente del Osasuna. El joven central se enfundó la camiseta blanca con el dorsal ‘14’, heredado de Yelko Pino. El marcador y el director deportivo culturalista, Óscar Cano, se refirieron a la ilusión y el interés por ambas partes para unir caminos en esta segunda vuelta del campeonato de Liga.

Óscar Cano afirma: «Los fundamentos de David son muy buenos. Ha participado de manera decisiva en Osasuna, y sólo pequeñas circunstancias le redujeron su papel. Su llegada es una gran noticia para nosotros. Es un jugador agresivo, que defiende muy bien. Es muy completo».

David García indica: «Uno de los puntos clave de la llegada fue el interés demostrado por la Cultural desde el inicio de las conversaciones. Confío en lograr los objetivos propuestos por el club». A continuación, añade: «Creo que esta experiencia me vendrá muy bien. Todo jugador debe probar situaciones como ésta. Ayuda a crecer. La Cultural mostró un interés muy fuerte desde el principio, y eso fue clave. He pasado una situación más complicada este año. Era el momento de buscar minutos y experiencia fuera. Hasta ahora, todo lo que he visto me ha gustado mucho. Tengo muchas ganas de recuperar sensaciones, además de aportar mi granito de arena para sumar al grupo. He visto muy buenos jugadores. Se está dando un plus y el equipo me transmite muy buenas sensaciones en general. Espero que sigamos creciendo. Quiero volver al verde y jugar, espero que aquí pueda ayudar y seguir creciendo junto a este equipo. Creo que tiene mucho margen para seguir mejorando en todos los aspectos pese al buen nivel».

Advierte: «La presión la llevo bien. Soy consciente de la situación y estoy convencido de la capacidad del equipo para lograr los objetivos. El míster me ha transmitido su confianza. Espero devolvérsela en el campo. Seguiremos trabajando el aspecto defensivo. Estoy listo para entrar en cuanto el entrenador lo estime oportuno. Quiero aportar mi experiencia y lo que he vivido».