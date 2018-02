La Cultural B noquea al Mojados

Á.O. | VALLADOLID

No pudo el Mojados conseguir nada positivo en su encuentro ante el líder del grupo, una Cultural Leonesa que fue muy superior durante todo el encuentro y que tras colocarse con 0-2 en el luminoso, gracias entre otros al acierto de Juan Fraile, se dedicó a contemporizar. Los leoneses dejaron pasar los minutos en la recta final ante un Mojados que lo intentó, pero que nunca generó peligro y que no disparo a puerta ni una sola vez en todo el encuentro. Ya desde el pitido los leoneses se hicieron con el control del esférico y se lanzó en busca del gol con pases largos que creaban diagonales y les permitían llegar con rapidez a la meta contraria, generando constantemente sensación de peligro. Juan Fraile tuvo mucho que ver en ello, convirtiéndose ayer en una auténtica pesadilla para el Mojados, que no supo como pararlo en ningún momento.

Así las cosas, ya en el minuto 7, Fraile disponía de una buena oportunidad para haber adelantado a los leoneses, pero su remate se estrellaba en el larguero. El delantero visitante volvía a ser protagonista en el minuto 20, en una rápida internada que le situaba solo ante el meta local, aunque en esta ocasión Camino se imponía en el mano a mano.

Perdonaban los visitantes y el Mojados aguantaba el tipo, bien cerrado atrás, intentando achicar balones y sin protagonizar ni una sola llegada al área contraria. Hasta que a la media hora de juego la enésima llegada de los visitantes, con un balón largo ganando la espalda a los centrales locales, habilitaba de nuevo a Fraile, que esta vez no perdonaba y establecía el 0-1 en el luminoso.

Tras el gol intentó estirar líneas el Mojados, que sin embargo no creó ningún peligro.

Ya en la segunda parte la dinámica del encuentro no cambió y la Cultural seguía achuchando en busca de la sentencia, que esta vez no tardó en llegar. No se había cumplido el cuarto de hora de la reanudación cuando una jugada de estrategia, una falta lateral, la remataba Fraile en el interior del área para colocar el 0-2 en el marcador. Ahí se acabó el partido. Con el choque ya decidido la Cultural dio un paso atrás y cedió el balón y el terreno a un Mojados voluntarioso, pero sin ideas, que no tuvo su tarde y que aunque movió el balón con comodidad en la zona ancha, apenas consiguió acercarse a la portería defendida por Diego Calzado. No tuvo trabajo el meta leonés, aunque tampoco Camino tuvo que intervenir más en lo que restaba del partido.