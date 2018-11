La Cultural cabrea a su Reino

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La afición de la Cultural volvió a mostrar el enfado con su equipo con gritos de ¡Cea vete ya! durante el último tramo del partido y al final del encuentro pitos a los jugadores al retirarse al túnel de vestuarios y también con palabras y frases antisonantes al palco culturalista, dirigidas al director general, Felipe Llamazares. Y es que la grada ya no aguanta más. La Cultural firmó otro partido lamentable para empatar contra un Burgos que llegaba a León en puesto de descenso y sin apenas mordiente, pero se aprovechó de un bloque leonés muy espeso y fallón que jugó otra vez más al pie para remontar el gol de Eneko Capilla nada más iniciarse la segunda mitad y llevarse un empate cuando el cuadro burgalés se encontraba sobre el terreno de juego con un jugador menos la última media hora del choque, más los tres minutos de añadido concedidos por el colegiado asturiano. La afición leonesa reventó de ira cuando el conjunto castellano igualó el marcador en inferioridad numérica y no se llevó la victoria de milagro en los minutos de prolongación. Con un dibujo táctico inexplicable, la última parte del encuentro fue caótica para el equipo de casa, con gritos desde todas las zonas del estadio hacía el entrenador Víctor Cea, sobre el palco y también contra los futbolistas, que fueron despedidos del campo con una sonora pitada.

Después de un partido en el que el equipo leonés no desarrolló un buen juego en la primera mitad, sin movimientos en el marcador, se pasó a una segunda parte en la que Eneko Capilla adelantó al cuadro leonés en el marcador. Los de Víctor Cea no supieron defender su ventaja ni con un jugador más sobre el campo por la expulsión del jugador burgalés Jagoba en el minuto 60 de partido.

La Cultural no fue capaz de llegar al final del partido con victoria y en el minuto 85 el delantero del Burgos Cervero igualó el encuentro ante el clamor de una grada, que desde hacía minutos ya cargaba contra el técnico Víctor Cea y también echando culpas sobre unos futbolistas que no demostraron las cantidades de un presupuesto millonario diseñado para subir a Segunda División.

La parroquia leonesa se marchó enojada con el entrenador Víctor Cea y con los jugadores. Y lo más doloroso que quedó en la retina de los seguidores culturalistas es que con el juego, con el sistema y con los inventos procedentes jornada sí y jornada también del banquillo leonés no se asciende a la Segunda División. Los siete mil y pico abonados que tiene la masa social culturalista se borrarán con la misma prisa que han dado su apoyo a un equipo al que han perdonado un descenso caprichoso de una categoría que jamás tendrían que haber abandonado, si se hubieran tomado medidas para impedirlo mucho antes por parte de la dirección de una sociedad deportiva que es un sentimiento puramente leonés. Y se sigue por la misma línea hasta que el Reino de León vuelva a presentar un aspecto rancio y vacío, como sucedió no hace demasiado tiempo.

La Cultural no acaba de salir de su atasco. El equipo plagado de jugadores que cuestan un pastón al club no rinden en función de los espléndidos salarios que perciben y ayer volvieron a no sudar una camiseta que es el orgullo de León y de su gente. Es el cuarto empate consecutivo de los dirigidos por Víctor Cea. Cuatro puntos de 12 posibles es un bagaje para echarse a temblar. Pero aún es más terrible cuando se acude a los fríos números que calientan a una afición volcada con su equipo: 11 puntos en el Reino de León de 21 posibles durante los siete encuentros disputados en casa en lo que va de campeonato de Liga.

Lo grave de la moraleja que deja el cuento vivido ayer en el Reino es que los pupilos de Víctor Cea se echaron para atrás cuando todo era favorable de cara a reconciliarse con una afición que está irritada con las actitudes y la aptitud tanto del entrenador como de los jugadores. Con 1-0 favorable en el marcador y un futbolista menos en el Burgos CF, la Cultural jugó de farol ante una hinchada que no creía lo que estaba viendo. Se frotó los ojos para apreciar una realidad de un equipo a la deriva que dio un manotazo a su propia parroquia.