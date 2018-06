La Cultural cae al infierno de Segunda B

F. RODRÍGUEZ | SORIA

La Cultural perdió frente al Numancia (2-1) y descendió a Segunda División B. Pese a depender de sí misma, la Cultural fue incapaz de creer que podía salvarse en Los Pajaritos. No hizo nada. Un triste desenlace, pero por lo desarrollado, el equipo no mereció más que la derrota y el descenso a Segunda División B. Fue triste pero merecido. Todos los que no expusieron críticas cuando el equipo tenía remedio para conseguir la permanencia prefirieron hacer balance al final de la temporada. Y el balance final se veía desde lejos. Y sucedió: descenso a Segunda División B. La crítica lleva a la solución. El balance, al infierno. El resultado no importa, volvió a afirmar Felipe Llamazares tras el mazazo de caer a Segunda División B. Que pregunté al resto de la afición culturalista si el descenso afecta y apena a un culturalismo que había florecido. A la hinchada el resultado sí le importa. Aspire debe tomar medidas y responsabilidades, porque el objetivo de mantener la categoría, como dijo en la previa del encuentro el entrenador culturalista Rubén de la Barrera, era «decisivo para que el proyecto evolucionara». El futuro de la Cultural está en las manos de Aspire. Toca hacer limpia. Los que dirigen cada una de las estructuras de la Cultural van a lo suyo. No a lo que más le interesa a la Cultural. Vetos y más vetos hacia los que no comulgan con los que mal dirigen el club, desde arriba a la base, dejada en manos del que abandera sólo sus caprichos. La Cultural vuelve a desangrarse en manos de los que desoyen a la afición como argumento principal. La afición culturalista volvió a demostrar que está muy por encima del club y del equipo. Una afición maltratada por el de siempre, que no siente el culturalismo de los que acabaron el partido con lágrimas en los ojos, porque la Cultural es un sentimiento para León y para todos los leoneses. La hinchada no se rendirá, pero sí que exige responsabilidades en cada una de las estructuras del club, con vaivenes continuos por parte de los que usan el club para sus caprichos. «¡¡¡Volveremos!!!», gritó la afición culturalista a la salida del estadio soriano de Los Pajaritos.

El Numancia, con su victoria (2-1) frente a la Cultural y Deportiva Leonesa —que pierde la categoría— y los resultados de otros estadios, ha conseguido la sexta plaza que le da derecho a jugar, por primera vez en su historia, la fase de promoción a Primera.

El equipo soriano, que tenía un 20 por ciento de posibilidades antes del encuentro, consiguió el objetivo de la promoción, una zona en la que ha estado buena parte del campeonato, ante un rival, como la Cultural, muy temeroso durante buena parte del encuentro y que reaccionó ya demasiado tarde, sin poder evitar el descenso a Segunda B.

El Numancia entró mejor al partido en el que se jugaba la promoción y pronto se puso en ventaja, gracias a un tanto de Guillermo, que aprovechó el regalo del defensa Ángel García.

Apenas se habían consumido cinco minutos y a la Cultural, que había señalado durante la semana su ambición por conseguir la permanencia en Soria con una victoria, se le ponía el partido más cuesta arriba, a la espera de resultados.

Pero el equipo leonés, lejos de reaccionar, apenas pisó el campo contrario. El Numancia, por contra, se sintió cómodo y tuvo ocasiones como para cerrar el resultado. La defensa leonesa dio muchas facilidades a los numantinos. Y la sentencia, aunque se hizo esperar, llegó en el minuto 82, con un golazo del recién incorporado Unai Medina. Rodri puso el 2-1, pero la Cultural pagó con una derrota su juego a nada ya sin Señé y Ortiz. Inexplicable.