La Cultural cae ante el Osasuna en El Sadar (2-1)

La Cultural pese a intentarlo sobre todo en el último tramo del encuentro cayó derrotada frente al Osasuna por 2 goles a 1. El gol que abrió el marcador a favor del equipo pamplonica por mediación de Fran Mérida sucedió en el último minuto de la primera mitad. Este jarro de agua fría se incrementó en la segunda parte con el 2 a 0 a favor del equipo rojillo a través de Borja Lasso. Sin embargo, la Cultural no se vino abajo y Ruben de la Barrera no dudó en hacer aparecer en el rectángulo de juego a Emi Buendía y al japonés Yosuke Ideguchi, que de esta manera debutó con el equipo culturalista. El gol que acortó distancias por mediación de Señé puso en los últimos compases del partido difícil para cerrarlo por parte del conjunto local. La Cultural lo intentó pero al final no fue posible. Osasuna 2 Cultural 1.