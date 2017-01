La Cultural comunica a Cristóbal que se busque equipo

La Cultural ha comunicado al centrocampista Cristóbal Gil (Málaga, 1992) que tiene libertad para buscar equipo en este mercado de invierno. El centrocampista ofensivo del conjunto leonés no acaba de entrar en los planes del entrenador Rubén de la Barrera. El propio futbolista lo ha confirmado hoy:



"La Cultural me ha dicho que valore la posibilidad de buscar equipo. Me lo ha expresado el club", dejando claro que el entrenador Rubén de la Barrera no es el que se lo ha dicho como le habría gustado. "El técnico tiene la suficiente confianza como para decirme si cuento o no", afirma el futbolista.



Gallar, por su parte, está a punto de salir de la Cultural rumbo al Mallorca, mientras Leandro y César Morgado también están atentos al mercado invernal para dejar vacantes en la Cultural, que negocia nuevas contrataciones para reforzar su plantilla de cara a esta segunda vuelta.