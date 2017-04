La Cultural consolida el proyecto

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Academia Aspire apuesta por el proyecto de la Cultural y Deportiva Leonesa y está convencida de que va a lograr los resultados esperados. Por esta razón ya hace algún tiempo que tiene la intención de consolidar su plan deportivo con la renovación del grueso de la plantilla del equipo leonés. Así lo pone de manifiesto su director general, Felipe Llamazares, uno de los pilares sobre los que se asienta la estructura Aspire en León. La entidad leonesa trabaja en el capítulo de renovaciones. Muy pronto dará oficialidad a la continuidad de Viti, Iván González y Mario Ortiz, tres futbolistas clave en en engranaje culturalista. La Cultural pertenece a la Academia Aspire y los números cantan. El equipo está respondiendo a las expectativas. El entrenador, Rubén de la Barrera, y su plantilla ya están clasificados matemáticamente para disputar la fase de ascenso a Segunda División desde que vencieron al Palencia en la Nueva Balastera (0-4). Van a por el liderato a pesar de la derrota de la pasada jornada ante el Celta B (1-2) en las seis jornadas que restan para la conclusión del campeonato de Liga regular. Hoy es la primera final frente al Pontevedra en Pasarón, a partir de las 20.00 horas.

Hay una gran ilusión en Aspire por el plan del club leonés. Están muy esperanzados con este proyecto porque lo están haciendo muy bien y, según se afirma, es un equipo en crecimiento.

Fútbol en estado puro. Ese que ha instaurado Rubén de la Barrera. Juego combinativo, verticalidad, fuerza, calidad y no desfallecer jamás.

Además, el equipo leonés está haciendo florecer el culturalismo a golpe de partidazo. El domingo colgó el cartel de no hay billetes. El equipo culturalista desprende aroma de otra categoría. Sobre todo, por el olor de su capacidad, aunque a estas alturas de competición no luzca tanto. Pero hay plena confianza en De La Barrera. Si algo se atasca. Si no va. Si no funciona. Para desatascarlo está el entrenador desde la banda. Un surco al lado de su banquillo para encontrar la solución con la mirada a veces arriba, en el cielo, otras en su segundo Mourelo y casi siempre con el ojo acompañando a sus enérgicas correcciones en el campo de batalla. Un técnico desatado que lo único que busca es dar a León el mejor regalo. Es ofrecer a todo el culturalismo el gustazo del verano. El ascenso a Segunda División. Cuarenta años anhelándolo. Con De la Barrera detrás y un grupo de futbolistas que son de otra categoría se van a dejar el alma.