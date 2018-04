La Cultural se cuela en una Liga de siete equipos

PABLO RIOJA | LEÓN

Siete jornadas, siete equipos implicados y dos plazas de descenso que todos quieren evitar. Con esa premisa arranca hoy una mini Liga por la permanencia en la que la Cultural ha vuelto a meterse de lleno gracias a las dos victorias consecutivas logradas ante el Barcelona B y el Tenerife. Un balón de oxígeno para los de Rubén de la Barrera, que han pasado de estar con la soga al cuello a verse fuera de los puestos de descenso. Pero como el propio técnico gallego y la mayor parte de los integrantes de la plantilla se empeñan en recordar, lo más difícil aún no ha llegado. Junto al equipo leonés (39 puntos), lucharán por evitar el descenso a Segunda B Córdoba (36), Barcelona B (37), Almería (39), Nástic (42), Alcorcón (42) y Reus (44), e incluso todavía podría complicarse la vida el Albacete (46), aunque dada su línea ascendente no parece probable.

De los 21 puntos que aún faltan por disputarse, el club leonés se jugará nueve contra tres rivales directos de esta particular competición cuyo premio se antoja tan importante para los implicados como la subida al cielo de Primera, aunque en su caso será la salvación del infierno. Córdoba en el Reino de León y Alcorcón y Nástic a domicilio están marcados en rojo en el calendario culturalista como tres finales que pueden dejar al equipo una temporada más en la categoría de plata a la que tantas décadas costó regresar. La buena dinámica de las últimas dos jornadas ha hecho que las tensiones dentro del vestuario pasen a un segundo plano y ahora todos creen más que nunca que el objetivo es posible. De hecho, el reto que se han puesto ante el Granada —próximo rival de la Cultural en Liga— es sumar la tercera victoria seguida de la temporada. Todo ello pese a las importantes bajas que el equipo tendrá entre sanciones y lesiones. No estarán seguro Rodri Ríos, Emi Buendía, David García y Viti y todavía no está confirmado que Guarrotxena pueda ser de la partida porque aún arrastra molestias. Todo hace indicar que Iván Salvador será titular en la punta de ataque.

Con un horizonte mucho más esperanzador que hace tan sólo tres semanas —cuando los de De la Barrera caían 0-1 en casa frente al Zaragoza y al margen de los tres enfrentamientos contra rivales directos— la Cultural inicia este domingo en el Nuevo Estadio de Los Cármenes (a las 20.00 horas) una nueva Liga en la que deberá sumar al menos nueve puntos más para alejarse definitivamente del abismo.