La Cultural da a Gallar dos años y más sueldo

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Cultural amplió el contrato del extremo Álex Gallar (Sabadell, 1992) hasta junio de 2019, con lo que continuará vinculado a la entidad leonesa por dos temporadas más con opción a una tercera campaña, según confirmó a Diario de León el director general culturalista, Felipe Llamazares, descartando así su marcha al Real Mallorca, un club, el balear, que había mostrado su interés por el jugador catalán, ofreciéndole un contrato de tres años más otro opcional. Hace una semana el propio Felipe Llamazares esgrimió que la entidad leonesa no podía llegar de ninguna manera a las cifras que le había ofrecido el club balear. «Las cantidades que le ofrece el Mallorca superan con creces el salario mínimo por temporada (77.500 euros) de Segunda División. La Cultural no puede llegar a esas cifras. Le hemos tratado de convencer de que podría alcanzar esas cantidades en la Cultural, pero creo que no será posible. Además, el jugador quiere irse», indicó hace siete días el director general de la Cultural.

Una semana después y cuando el futbolista ya había dado demasiadas señales de que no continuaría en la Cultural, las últimas reuniones, negociaciones de un nuevo contrato con ficha de perfil alto y conversaciones para convencerle, en las que intervino el entrenador Rubén de la Barrera, han hecho posible que Gallar siga en León. El anuncio de la continuidad se produjo ya en la madrugada del domingo al lunes en un mensaje de una cuenta de Twitter muy próxima al jugador catalán, en la que se avanzaba una renovación que después, en la mañana de ayer, confirmaría el propio Felipe Llamazares expresándolo con palabras literales al mensaje de Twitter: «Hay un 90% de posibilidades de que Gallar siga en la Cultural. Se confirmará esta tarde (por ayer) casi con toda seguridad y Gallar hablará mañana (por hoy)». Y dicho y hecho.

Álex Gallar, cuyo futuro parecía encaminado a debutar en Segunda División con el conjunto bermellón, previo pago de la cláusula de rescisión de 100.000 euros, se convierte de esta manera en el refuerzo más sólido para el líder del grupo I de Segunda División B que, de esta forma, da un golpe de efecto manteniendo a uno de sus jugadores más destacados en la primera vuelta y el que se ha convertido por méritos propios en el nuevo ídolo de la afición culturalista.

El exjugador del Hércules de Alicante, que recaló esta temporada en la filas culturalistas, está cuajando una gran temporada, tanto en la Liga, como también lo hizo en la competición copera, donde fue uno de los más desequilibrantes en la eliminatoria ante el Real Madrid.

La Cultural ya ha realizado dos movimientos en el mercado invernal con la cesión del defensa César Morgado al Villanovense y ahora con la renovación de Gallar, segundo máximo goleador del equipo con ocho tantos en Liga, sólo por detrás del delantero centro Benja Martínez que ha anotado catorce dianas.

El nuevo contrato de Álex Gallar tiene una sustanciosa subida económica. Una de las razones que le han hecho seguir en la Cultural, como es lógico. Pasará a convertirse en uno de los jugadores de perfil elevado en cuanto a sueldos de la plantilla se refiere. Cobrará una nómina muy semejante a las de Antonio Martínez, Mario Ortiz, Julen Colinas o Benja, aunque por debajo de la de Gianni Zuiverloon, el mejor pagado de la plantilla. La ampliación y mejora del contrato de Álex Gallar llega cuando restaban tres encuentros para su renovación por una temporada por partidos jugados, fijada en 25 encuentros de Liga.

La Cultural ata a Gallar para que sea uno de los buques insignia de un poyecto encaminado al ascenso a Segunda División.