La Cultural empata a cero con el Almería y se queda entre los cinco primeros

La Cultural y el Almería empatan a cero goles en el Reino de León. Con este resultado la Cultural duerme entre los 5 primeros de la tabla clasificatoria de Segunda División antes de disputarse la totalidad de la jornada. El Sporting de Gijón, el Numancia, el Almería, el Cádiz y la Cultural empatados en la cabeza de la clasificación con 11 puntos.

El gol no llegó y eso que la Cultural jugó los últimos minutos con ventaja. El árbitro expulsó en el minuto 79 por doble cartulina amarilla al visitante Morcillo, con lo que los leoneses se quedaron con un hombre más en el campo.

La Cultural no ha cejado desde el pirmer minuto. Ha intentando ese gol que no llega a través de balones largos pero no lo logra. El Reino sigue volcado con su equipo después de un emotivo descanso en el que se ha rendido un sentido homenaje a los pendones, presentes en el estadio de fútbol, con la afición cantando a coro el Himno de León.

La Cultural llegó al descanso dominado el partido aunque no pudo marcar ningún tanto en la primera parte. Zuiverloon estuvo a punto de lograr el 1-0 con un gran disparo de cabeza que logró detener el portero del Almería. Y rozando el descanso, Palatsí evitó que el equipo visitante marcara gol en dos jugadas que pusieron en vilo al Reino de León.

El entrenador de la Cultural ha vuelto a confiar en Señé y Yasser para lograr el triunfo frente al Almería después de las últimas derrotas en la Liga y la Copa del Rey.

La Cultural ha regresado a su estadio del Reino de León frente a la UD Almería después de la derrota sufrida frente al Rayo Vallecano. Los dos cuadros llegan a esta séptima jornada de Segunda División empatados a diez puntos en una liga con numerosos equipos instalados en la zona media-alta de la tabla.

De la Barrera alineó a Palatsi, Víctor, Zuiverloon, Yeray González, Julen Colinas, Mario Ortiz, Guarrotxena, Iza, E. Buendía, Señé y Yasser.

Últimos toques en el Reino de León antes de que comenzara el encuentro.