La Cultural ficha a Javier Hernández

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Cultural sólo está a la espera de oficializar la incorporación de Javier Hernández como secretario técnico del club leonés para suplir a Óscar Cano en esta tarea, porque la contratación ya está cerrada y el acuerdo es total entre el club leonés y el nuevo jefe de la parcela deportiva de la entidad futbolística. Será el mejor apoyo del nuevo entrenador culturalista Víctor Cea, un técnico que tiene en Luis Masero al analista del juego ofensivo, con una persona muy conocida en León, Marcos Carbajo, cuya actividad profesional la desarrolla en Madrid. Se trata de un hombre de fútbol que ha estado bajo la tutela del Alcorcón durante nueve temporadas, equipo que se ha consolidado en la Segunda División. De esta manera, la entidad futbolística leonesa ya tiene a su hombre, a falta sólo de oficializarse por parte de la Cultural y Deportiva Leonesa, para ejercer de secretario técnico. Se trata de un hombre que acumula 25 años de experiencia en el mundo del fútbol.

Fue el descubridor del delantero de la selección española Diego Costa. Javier Hernández, por aquel entonces responsable de la cantera y del área de captación del Alcorcón, fue quién recomendó al conjunto colchonero que lo fichara con 17 años de edad, cuando pertenecía al Sporting de Braga. «Cuando estaba en la secretaría técnica del Atlético de Madrid llevaba el fútbol portugués y fui al partido entre Braga y Os Belenenses. Estando en el estadio, estaba en un palco y el entrenador, me parece que Rui Bento, me comenta que tiene un chico de 17 años brasileño, en Segunda, que le gusta bastante», relata Hernández. A continuación afirma: «Yo tenía que volver a Madrid, pero llamé al director deportivo, que era Jesús García Pitarch, le comenté la situación y me dijo que me quedara un día más. Me llevaron hasta Chaves a ver un partido de Segunda y era horrible aquello. La Segunda de allí sería aquí la Tercera», prosigue. «Allí había gente veterana y también un chico grandón y destartalado que se pegaba con todos (Diego Costa). Técnicamente era buenísimo. «Cuando apareció Costa por Madrid hacía cuatro grados bajo cero e iba con unas chanclas de playa. Nadie lo conocía cuando fuimos a buscarlo al aeropuerto y ahora ni podría pasar. Esa es la historia de como inició su andadura en España», afirma, el nuevo secretario técnico de la Cultural.