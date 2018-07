La Cultural se fija en André y Mancebo

PABLO RIOJA | LEÓN

La Cultural continúa sondeando el mercado para completar su plantilla de cara a la próxima temporada. Pese a que ya han llegado importantes fichajes —el último el de Aridane Santana, que reforzará el ataque leonés durante las tres próximas temporadas— el objetivo del club se centra ahora en incorporar jugadores sub 23 y hay dos nombres que ganan cada vez más enteros; Marcos André (21 años) y Adrián Mancebo (22).

El delantero brasileño, que en la actualidad tiene contrato con la Unión Deportiva Logroñés, gusta y mucho dentro de la secretaría técnica culturalista y llegaría como hipotético tercer delantero, porque ahora mismo la prioridad es hacerse con los servicios de Dioni Villalba al tiempo que se le busca una salida a Guarrotxena. Con apenas 21 años, André ya ha demostrado su capacidad goleadora en varios equipos españoles. Sin ir más lejos, la pasada campaña sumó una docena en el conjunto riojano. La Cultural está en negociaciones para tratar de incorporarlo cuanto antes, pero el principal problema que separa ahora mismo a ambas partes es el económico.

Por su parte, Adri Mancebo reforzaría el extremo izquierdo de los de Víctor Cea. Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, quienes mejor le conocen lo definen como un jugador creativo y bien dotado técnicamente. Ha pasado por clubes como el San Sebastián de los Reyes, el Getafe y en la actualidad forma parte del Castilla. Un futbolista vertical, muy incisivo y con una buena visión de juego.

Al margen de concretar el fichaje de estos dos jugadores, la directiva de la Cultural planea incorporar más futbolistas que no sobrepasen los 23 años para no incumplir la normativa de Segunda B. Tampoco se descartan nuevas salidas. Josep Señé es uno de los más deseados y en sus planes está abandonar la entidad leonesa para militar en un equipo de Segunda, pero Felipe Llamazares continúa firme en su decisión de no venderle salvo que algún club pague entre 3 y 7 millones de euros.