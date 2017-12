La Cultural indica: «Lo mejor está por ver»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Cultural comienza la campaña de media temporada de captación de nuevos abonados, bajo el lema: ‘Abónate... Porque lo mejor está por ver’. Los precios establecidos para los que deseen hacerse abonados de la Cultural oscilan, sólo para tribuna y preferencia oeste: Júnior 120 y 90 euros, Júpiter 234 y 174 euros, Adulto 234 y 174 euros, Más de 65 años o Discapacitados 225 y 165 euros, respectivamente en cada uno de los casos descritos.

Además, el que se haga socio tiene reserva de asiento para la temporada correspondiente al ejercicio 2018/2019. No incluye días del club, si los hubiese. Estos son los precios oficiales establecidos por el club y las condiciones.

El retorno del equipo culturalista a Segunda División da pie a pensar que la media campaña de captación de nuevos abonados tendrá nuevas inscripciones, porque cada vez son más los aficionados que pueblan las gradas del estadio Reino de León con el paso de las jornadas. Además, los leoneses saben que es el momento de dar el máximo apoyo a un equipo que necesita el respaldo de sus seguidores para conseguir la permanencia en Segunda División.

El que decida abonarse a la campaña de media temporada de la Cultural podrá presenciar todos los partidos de la segunda vuelta del equipo leonés que se disputen en el Reino de León.

Los seguidores culturalistas también deben tener en cuenta que en la segunda vuelta del campeonato de Liga el equipo leonés juega en su estadio 10 partidos y fuera uno más.

Tres meses sin ganar

Pese a que los marcadores finales no se corresponden con el buen juego del conjunto leonés, el entrenador culturalista Rubén de la Barrera sigue ilusionando a una afición que hacía mucho tiempo que no veía a un equipo tan entregado con la camiseta blanca, aunque ya han surgido los primeros descontentos y disconformes en la grada del Reino de León. Los últimos encuentros disputados han situado con los pies en el suelo a la parroquia blanca. Fallos puntuales, pese a su buen rendimiento general, han penalizado con más puntos de la cuenta al cuadro culturalista. Desde el 17 de septiembre, en la quinta jornada, la Cultural venció al actual líder de Segunda, el Huesca (3-2). Después no ha vuelto a vencer en el campeonato de Liga. Son ya tres meses sin sumar de tres en tres, con lo que la Cultural está situada en posición de descenso en la tabla de Segunda División. Por este motivo, la respuesta de la afición culturalista tiene que ser más intensa que nunca para dar alas a un equipo de fútbol que quiere salvarse y dar alegrías a su hinchada.