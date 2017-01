La Cultural invita a Cristóbal a irse

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Cultural comunica al centrocampista Cristóbal Gil (Málaga, 1992) que tiene libertad para buscar equipo en este mercado de invierno. El centrocampista ofensivo del conjunto leonés no acaba de entrar en los planes del entrenador Rubén de la Barrera. El propio futbolista lo confirma: «La Cultural me ha dicho que valore la posibilidad de buscar equipo. Me lo ha expresado el club a través de Felipe Llmazares», dejando claro que el entrenador Rubén de la Barrera no es el que se lo ha dicho como le habría gustado. «El técnico tiene la suficiente confianza como para decirme si cuento o no», afirma el futbolista.

Cristóbal Gil, después de ser pieza importante en los esquemas de Juan Ferrando la pasada temporada, en la actual, con Rubén de la Barrera, ha jugado un papel menor, siempre como recambio y sin disfrutar de la titularidad de que había hecho gala tras su cesión por parte del Almería, que también lo había cedido la temporada anterior al Nástic de Tarragona, con el que ascendió a Segunda División.

El jugador malagueño ha dejado claro que su postura, de momento, es inamovible de querer continuar en la disciplina culturalista «porque tan sólo quedan doce días de mercado y es difícil encajar en otro equipo cuando ni tan siquiera sabía que podía estar en esta situación», señala.

A pesar de que la comunicación llegó por parte de la dirección general, al centrocampista le hubiera gustado «otro trato por parte del entrenador. Tenemos esa confianza como para entrar al vestuario y decirme lo que hay», indica.

La Cultural, líder del grupo I de Segunda División B, persigue disponer de licencias federativas libres para reforzar su plantilla de cara a la segunda y definitiva segunda vuelta del campeonato. Las finalidad es apuntalar algunas posiciones para tratar de asegurar la primera posición de su grupo.

«Me habría gustado y hubiera agradecido haber dispuesto de más margen para moverme. No me voy a volver loco. Sé que quedan sólo doce días para que se cierre el mercado y en un principio mi pensamiento es quedarme aquí. Veremos que movimientos hay en el mercado. Creo que mi comportamiento aquí ha sido bueno para que me lo hubieron comunicado antes».

El centrocampista ofensivo de la Cultural asegura: «Continuaré entrenándome como acostumbro. Lo que importa es el grupo para seguir en la buena situación que estamos». Para concluir, manifiesta: «Trataré de aprovechar las ocasiones que tenga para jugar en beneficio del equipo».

Mientras tanto la Cultural se mueve en el mercado de invierno para reforzar el plantel.