La Cultural se juega hoy la vida

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Más que la fortaleza deportiva que debe demostrar fuera de su estadio, la Cultural se juega esta tarde frente al Almería tres puntos vitales, ante uno de los rivales de su Liga, con el fin de que no se distancie a siete puntos en la tabla de Segunda División, a partir de las 18.00 horas (emitido en directo por Liga 1/2/3 y beIN Connect) en el estadio de los Juegos del Mediterráneo. Sólo vale ganar o cuanto menos no perder, con el único propósito de mantener a sus adversario por salvar la categoría a tiro de piedra. El entrenador de la Cultural, Rubén de la Barrera, conoce las exigencias del club en el sentido de lo que supone el partido de esta tarde en Almería. El técnico gallego introducirá cambios en la alineación titular del cuadro culturalista con respecto al once que perdió la pasada jornada frente al Rayo Vallecano en el Reino de León.

La Cultural tiene el deber de acercarse a un rival directo de su liga por la permanencia, el Almería, del que le separan cuatro puntos y al que, caso de ganarle, le arrebataría el golaverage, después de que ambos equipos empataran (0-0) en el Reino de León en la primera vuelta.

En el equipo leonés son conscientes que un tropiezo hoy les podría alejar peligrosamente del objetivo, antes de recibir una semana después a otro rival directo como el Reus Deportiu.

De la Barrera ha entrenado a lo largo de la semana con la posibilidad de incluir dos delanteros más marcados, con lo que a Rodri Ríos, habitual referencia ofensiva, le acompañaría Ibán Salvador, que en el último partido ante el Rayo Vallecano fue uno de los revulsivos que a punto estuvieron de recuperar un resultado que se había puesto muy cuesta arriba en la primera parte con un 0-2.

Esta novedad táctica, junto a la vuelta del centrocampista cántabro Mario Ortiz, tras cumplir sanción frente al equipo madrileño, son los dos cambios que puede presentar el técnico culturalista que, tampoco hay que descartar, dada su trayectoria a lo largo del campeonato, que busque alguna otra sorpresa en su once inicial.

Los leoneses han encadenado tres derrotas consecutivas que les han colocado en una situación complicada ya a tres puntos de la permanencia que marca el Nàstic de Tarragona que en esta jornada visita a otro rival implicado como el FC Barcelona B, con lo que de estos dos enfrentamientos puede definirse o no algo más el panorama del descenso.

La grave lacra de la Cultural sigue siendo su apartado defensivo, con la segunda peor defensa de Segunda División con 45 goles, 16 más que su rival, aunque por contra el conjunto de Rubén de la Barrera se ha mostrado más efectivo de cara a la portería contraria.

El Almería recibe hoy a la Cultural y Deportiva Leonesa en un partido de máximo interés para ambos en la lucha por la permanencia, pues un triunfo local alejaría a los andaluces de los puestos de peligro y uno visitante reforzaría a los leoneses en el objetivo de salir de la zona de descenso.

