La Cultural Leonesa pierde el apellido ‘Y Deportiva’

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Cultural presenta hoy su nuevo escudo. Será un cambio menor, dando un guiño al pasado. El escudo de la Cultural contará tanto con la corona como con la cruz. Recogerá la denominación de Cultural Leonesa con la fecha de su fundación oficial, año 1923, y la figura de un león muy semejante al de la primera época del club leonés, aunque quizás algo más estilizado, pero sin recoger el ‘Y Deportiva’. Así, por la presentación que se lleva a cabo hoy en el antepalco del estadio Reino de León con un escudo modernizado, con las variaciones expuestas, se pone de manifiesta que el escudo de la Cultural plasmado en algunas partidas de bufandas fue un error de serigrafía cometido en la impresión del escudo. Queda así claro que no supondrá la eliminación de la cruz ni de la corona.

Dicha supresión en algunos productos del merchandising provocó duras críticas de la afición, si bien desde el club siempre se achacó a un error de la empresa encargada de realizarlos. Se mantendrá la cruz y la corona, dejando el escudo como ‘Cultural Leonesa’, aunque obviando ‘Y Deportiva’, con un león similar al del escudo de 1923, cuyo año de fundación oficial del club se incorporará al escudo. Dichos cambios se presentarán durante el acto previsto para hoy a las 9.30 horas de la mañana.

La Cultural lo ha mantenido en secreto hasta hoy, fecha en la que se producirá la presentación del nuevo escudo. Como se ha expuesto sólo se incorporarán al escudo mínimas modificaciones.

La Cultural pretende modernizar su escudo de cara al centenario de la entidad futbolística leonesa. La finalidad es adecuarse a los tiempos.

Otra de las razones esgrimidas para justificar el cambio del escudo, a parte de modernizarlo de cara al centenario del club leonés, es decir que no era la primera vez que se hacía, que se ha hecho varias veces a lo largo de la historia, con hasta ocho escudos diferentes, según afirman algunos, como se aprecia en la imagen de arriba de la información.

Si se analiza el escudo de la Cultural a lo largo de sus casi cien años de vida se puede afirmar que ha habido antes escudos diferentes en cuanto al diseño de su imagen.

Algunos aficionados de la Cultural ya han manifestado que el escudo no se toca. «Ni pequeñas modificaciones, ni hacer un escudo nuevo, ni gaitas. El escudo no se toca. La historia no se toca, el escudo tampoco», mantienen algunos seguidores culturalistas al enterarse de que desaparece del escudo el primer apellido del club, el de ‘Y Deportiva’.

Como en todo cambio, siempre hay culturalistas a favor y también en contra.