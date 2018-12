La Cultural mejora su imagen pero no gana en el estreno de Aira

El debut en el banquillo culturalista de José Manuel Aira no se tradujo en una victoria para la Cultural (0-0). El equipo leónes eso sí demostró un juego más incisivo y con más toque que en pasados encuentros en los que el cuadro de casa abusó en muchas ocasiones de colgar demasiados balones al área. Con Aira no fue así y el juego a ras de césped trajo consigo una mejor imagen de un equipo que buscó de principio a fin los tres puntos para concluir el año lo más cerca posible de la cabeza de la clasificación del grupo primero de Segunda División B. Al final, el mejor planteamiento de Aira sobre el terreno de juego, al menos más ofensivo, no supuso que las ocasiones culturalistas se reflejaran en el tanteador. Una gran oportunidad de Hugo Rodríguez en la primera mitad y otra de Aridane en la segunda no llegaron a las redes del portero cedido por la cultural al Sanse, Xabier Irureta, que evitó que los culturalistas se quedaran con los tres puntos en el estreno de berciano José Manuel Aira en el banquillo del cuadro culturalista.