La Cultural «moderniza» su escudo

sergio c. anuncibay | león

La Cultural y Deportiva Leonesa ya tiene un nuevo escudo que «respeta la historia» del club y «hace un guiño al centenario», según defendió ayer Felipe Llamazares, encargado de revelar el diseño del nuevo emblema, que a partir de ahora tendrá inscrito en los dos laterales de la orla el año de fundación de la Cultural, 1923. Además desaparece el apelativo ‘Deportiva’ y la corona es mucho más sencilla, sin tanto adorno, lo que facilitará su impresión en los diferentes productos de ‘merchandising’.

Continúa la cruz como remate. El león rampante también ha sufrido un ligero cambio. Es parecido al del primer escudo de la Cultural. En cuanto a los colores, eliminan el negro, que sustituyen por un rojo más intenso, «similar al de la bandera de León», apuntó el director general del club, quien calificó de «sencillas y sobrias» estas modificaciones.

Aclaró del mismo modo que la reforma de este símbolo responde a una «modernización» necesaria. «Jamás va a perder su identidad», comprometió el directivo durante la presentación del nuevo escudo, que tuvo lugar en la zona VIP del Reino de León, estrenada igualmente este año. Llamazares destacó en su comparecencia que el nombre del club no varía, a pesar de que se haya quitado la palabra ‘Deportiva’ del emblema.

«Hemos dotado a la insignia de un aspecto contemporáneo y moderno», insistió el director general, quien ve en el cambio una «mirada al futuro». En este sentido, aludió al centenario de la Cultural dentro de cinco años y apoyó la evolución del escudo en la efeméride. De hecho, dijo que ésta es una de las primeras medidas que han impulsado por el aniversario. Habrá más.

«Pretendemos que la Cultural siga siendo el orgullo de León», subrayó Llamazares, quien aseguró que han «querido simplificarlo» para adaptarlo a «los nuevos tiempos».

No obstante, es consciente de que a muchos aficionados no les gustará y lo respeta, pero les recordó que esta decisión no es fruto de un capricho. «Es normal que haya críticas. Aquí las decisiones no las tomamos a la ligera, hay muchas personas trabajando detrás de esto», justificó.

Su presentación originó durante todo el día de ayer multitud de reacciones en las redes sociales, tanto a favor como en contra. A partir de ahora incluirán progresivamente el nuevo escudo en todos los productos del club para que a principio de la próxima temporada aparezca ya de forma generalizada tanto en las equipaciones como en los artículos de ‘merchandising’.