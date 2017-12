La Cultural no frena al Oviedo

Real Oviedo 3 Cultural 0 El equipo carbayón se impone con rotundidad al leonés en su quinta victoria consecutiva y se asienta en puestos de play off para cerrar el año

A. DIEZ | OVIEDO

La Cultural regresó de vacío del estadio Carlos Tartiere tras encajar una clara derrota (3-0) ante un Real Oviedo en racha que se mostró superior sobre el terreno de juego.

Fiel a su estilo, el Oviedo dejó el balón en poder de la Cultural, que llevó el peso del partido en los primeros minutos, pero sin crear peligro. Los locales marcaban el tempo del partido sin balón, ahorrando esfuerzos y prestos a buscar la vía más directa a la meta de Jesús.

A los 9 minutos, llegó la primera ocasión de la Cultural. Buendía puso el balón en el punto de penalti, aunque no encontró rematador y la defensa carbayona resolvió sin problemas la situación. La respuesta llegó a pies de Johannesson, en una contra de los locales que el carrilero no acertó a culminar ante Jesús, que le tapó bien en la salida.

En la siguiente jugada, iniciada de nuevo por el hispano-islandés, el balón quedó a pies de Aarón Ñíguez, que regateó a la defensa y batió a Jesús, que llegó a tocar el balón, pero no lo suficiente para evitar el gol.

Con el partido controlado por los locales, la Cultural buscó los pocos huecos que le dejaban los de Anquela. Rodri intentó un disparo desde la frontal con poca convicción, encontrándose con el cuerpo de Forlín, que desvió el balón, y con Alfonso, que evitó el saque de esquina.

Lo volvió a intentar Rodri desde la frontal unos minutos más tarde, pero el disparo salió algo desviado ante la estirada de Alfonso. La Cultural no renunciaba ni al ataque ni a su fútbol, pero los asturianos saben cerrar bien su área y cortaban con facilidad los intentos leoneses. El balón era para la Cultu, el resultado, para el Oviedo.

La ocasión más clara para los de Rubén de la Barrera llegó en un perfecto pase al hueco de Buendía para Aridai, pero Alfonso y Forlín impidieron el disparo del atacante leonés. Un aviso para los astures y el despertador para la animosa grada leonesa, que mantenía la esperanza.

Respòndió el Oviedo, como no podía ser menos, en un pase desde la izquierda de Berjón al que no llegó Christian en el área pequeña. Volvían a la carga los carbayones y Linares remataba muy forzado un saque de falta lateral botado por Berjón. Rodri tuvo una clara ocasión en un disparo que la defensa local tocó lo justo para enviar por la línea de fondo. En el saque desde la esquina, el Oviedo recuperó el balón y montó una rápida contra en la que Linares se quedó solo ante Jesús pero no logró a batir al meta culturalista en la ocasión más clara del equipo de De la Barrera.

El Oviedo incrementó su dominio y un pase de Mossa a Linares dejó al delantero solo ante Jesús, que por fortuna pudo evitar el gol. Nada pudo hacer a los diez minutos de la reanudación, cuando Berjón botó una falta desde la izquierda y Carlos Fernández se adelantó a la defensa leonesa para hacer el segundo.

Con todo perdido, la Cultural buscó el gol en chispazos individuales. Guarrotxena, recién incorporado al juego, puso a prueba a Alfonso desde la frontal del área en el primer disparo entre los tres palos de los hombres de Rubén de la Barrera.

El acoso carbayón continuó sobre la meta de Jesús, aunque sin frutos. Los minutos finales transcurrieron con tranquilidad. Con el tiempo ya a `punto de cumplirse, el Oviedo sumó el tercero. Pase de Linares y Cotugno anotó el tercero de cabeza.