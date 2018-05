La Cultural no tiene defensa tras tener la salvación a tiro

F. RODRÍGUEZ | tarragona

La Cultural dejó escapar una oportunidad de oro para huir del descenso (5-3). Los leoneses salieron a finiquitar pronto el partido y a pesar de una ocasión de oro de Manu Barreiro en el minuto inicial que atajó Palatsí, los visitantes llegaron dos veces y de la nada fabricaron dos goles en prácticamente las únicas ocasiones del primer tiempo.

Tras perdonar el Nàstic en el remate de Manu Barreiro, cogió la alternativa una Cultural que, con dos zarpazos, se puso 0-2 en el electrónico. Cogió las riendas del partido el cuadro leonés, quien vio como Antonio Martínez se plantaba ante la meta rival a los seis minutos de juego. A la primera, disparó pero rechazó el peligro la zaga local. A la segunda, envió la pelota al fondo de la red.

Si el primer gol del encuentro llegó a los seis minutos de juego, en el 17 subió el segundo el conjunto de Rubén de la Barrera. Gran acción de Iza por el carril izquierdo para servir a Buendía en bandeja de plata un gol en el que el centrocampista visitante sólo tuvo que empujarla. Con el segundo gol visitante, el Nàstic se marchó hacia la portería rival a la desesperada, pero los intentos de Manu Barreiro de batir. De todas las maneras posibles al guardameta visitante eran inútiles.

Para el Nàstic los goles fueron dos puñales en el corazón porque el público se puso de uñas con los suyos y los del debutante Gordillo eran incapaces de ligar dos jugadas seguidas y es que el 4-4-2 no funcionaba y no existía zona de máquinas en el conjunto grana. Se trataba de un previsible juego directo. La Cultural tenía el control del partido y la posesión del balón y cuando no, sabía robarlo porque se hacía con casi todos los esféricos divididos.

En la primera parte ocasiones las hubo, pero los remates de Barreiro, Tejera, Molina y Pleguezuelo salieron por encima del travesaño. Los de Rubén de la Barrera eran amos del partido, pero sin merodear por la puerta de Dimitri, dando por buena la renta de dos tantos. Buendía y Rodri fueron los más inquietos sobre el césped.

Pero el panorama cambiaría en la segunda parte. El Nàstic suplió el gasóleo del primer tiempo por el queroseno y salieron como aviones, presionando a la defensa rival y robando balones en el centro del campo. La entrada de Uche, que volvió a aparecer, como suele hacerlo en los grandes momentos, y el cambio del dibujo táctico (1-4-2-3-1) puso en evidencia a la defensa de la Cultural que no pudo contener la catarata de ocasiones del rival y casi todas finalizadas en la portería.

Barreiro se erigió como héroe y se encargó de servir el primero a Álvaro. El mismo Manu Barreiro, muy activo durante todo el partido, anotó el segundo tras un error garrafal en defensa de Iván González e Iza, pero el protagonista de la remontada fue Uche. La inercia del partido llevó al Nàstic a redondear la goleada. Dos rechaces cayeron a pies de Manu Barreiro, en el minuto 76 y de Dumitru, ocho minutos más tarde, y ninguno de los dos falló ante Palatsí, que recogía una vez más el balón del fondo de su portería.

A la hora de los cambios el banquillo del Nàstic anduvo con más cintura ya que Rubén de la Barrera en la Cultural los realizó cuando ya tenía que remar contra corriente, además de jugar los últimos veinte minutos con diez por expulsión por doble amarilla de Iván González.

El Nàstic venía de cinco partidos sin marcar y de no lograr ningún gol de estrategia. Frente a la Cultural rompió los dos gafes. Gordillo supo imprimir carácter a su equipo y la Cultural no supo sobreponerse a dos goles en tres minutos. Cuando le entraron las dudas en defensa el Nàstic lo aprovechó para dar la vuelta al partido y tener la permanencia más a tiro que la Cultural, aunque el gol de Señé, el tercero de la Cultural, deja el golaverage particular con el Nàstic empatado. Eso sí, la Cultural depende de si misma.