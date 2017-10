La Cultural no tiene defensa

Cultural 0 Sporting 2 Los errores atrás penalizan al equipo leonés con una derrota con moraleja

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Una Cultural que dio demasiadas concesiones atrás cayó derrotada ante el Sporting de Gijón (0-2) en el estadio Reino de León. El partido no tuvo mayor misterio para los sportinguistas que el de aprovechar las facilidades que dio el equipo leonés en defensa en un minuto nefasto. Eso sí, desde el primer instante los jugadores de Rubén de la Barrera intentaron plantar cara a un equipo que se mostró superior sobre el césped, preparado para retornar a Primera División. Desde el banquillo tampoco existió una reacción por parte de De la Barrera a modo de volantazo para cambiar el desenlace que ya se veía desde que los visitantes se adelantaron con dos goles en el marcador. El equipo leonés no varió un ápice su actitud sobre el campo con un 0-2 en contra. El conjunto blanco siguió con el toque horizontal que no condujo a nada. Sin chispa arriba, el cuadro culturalista se perdió en el vulgarismo. A la verticalidad jamás se acudió como mejor fórmula para llegar a los minutos finales con vida.

El Sporting se vio mucho más conjuntado y preparado que los locales, quienes no encontraron nunca la manera de llegar con peligro a la portería de Mariño. Aún así, la Cultural pudo adelantarse en el marcador por mediación de Aridai en la primera mitad, que se durmió con el balón en los pies en el área para preparárselo demasiado y chutar con muchos defensas encima.

En la segunda parte, el Sporting se adelantó a los 64 minutos con una acción a balón parado, que botó Moi Gómez y remató a la red Sergio Álvarez, tras la pasividad del portero y la defensa culturalistas. Y en la siguiente jugada tras el saque de centro, el Sporting sentenció el partido con gol de Álex Bergantiños, después de otro error en defensa de los culturalistas al defender mal en el lateral izquierdo y después fallar el central Iván González. A partir de ese momento los jugadores de la Cultural no manifestaron ninguna reacción sobre el césped. Mantuvieron su juego de toque, poco efectivo y sin llegar con peligro de recortar distancias en el marcador. Sin reacción ninguna desde el banquillo por parte de Rubén de la Barrera, los minutos pasaron y la Cultural cedió por primera vez en el Reino de León en lo que va del campeonato de Liga por un resultado de 0-2.

El Sporting de Gijón salió del Reino de León con un liderato temporal tras derrotar a una Cultural que recibió demasiado castigo, pagando muy caros, una vez más, sus regalos, para tirar por la borda las opciones siquiera de puntuar y encajar su primera derrota como local.

Frente al instinto para saber ajusticiar a un rival tocado, el equipo leonés mostró una vez más su falta de puntería que se ha acentuado en sus últimos cuatro encuentros, en los que tan solo ha anotado dos goles, ambos de disparos desde fuera del área.

Muy pronto llegó el primer contratiempo gijonés con la lesión fortuita de Lora, cuyo lugar en la banda derecha fue ocupado por Calavera, sin más modificaciones en el equipo de Paco Herrera que cedió la iniciativa del balón a una Cultural que encontraba demasiados problemas para trenzar tres pases.

Dos pérdidas casi consecutivas de la defensa local a punto estuvieron de sacar provecho para un Sporting perfectamente cerrado, pero que buscaba aprovechar cualquier indecisión de la zaga, algo habitual en este inicio de campeonato en el conjunto de Rubén de la Barrera.

El encuentro transcurría en pocos metros, con las líneas de ambos equipos muy juntas, lo que provocaba muchas imprecisiones, con dominio alterno del balón y un conjunto asturiano que, poco a poco, se mostraba más mandón en su juego, aunque sin excesiva peligrosidad, salvo algún servicio aislado sin remate posterior.

Dos últimos sustos en el primer acto, con una penetración de Rubén García cerrada por Gianni Zuiverloon y otro intento de Stefan Scepovic al que se adelantó Iván González, fueron la antesala de la segunda lesión visitante, de nuevo fortuita, de Canella que, en esta ocasión, si obligó al técnico a remodelar su esquema retrasando a Isma López.

En el descuento llegaría otra nueva ocasión asturiana con un disparo que no cogió puerta de Álex Bergantiños y que tampoco encontró rematador pasando el balón por toda la línea de gol.

La segunda parte mostraba una tremenda igualdad hasta que el partido quedó desequilibrado en poco más de un minuto, primero con una mano de Viti que se tradujo en una falta que Moi Gómez metió debajo de la portería de Palatsí, que Sergio Álvarez llevó a la red para hacer el 0-1. Y sin tiempo para digerir el mazazo, un error clamoroso de Iván González, dejó en bandeja el 0-2 a Álex Bergantiños. La Cultural tampoco mostró ninguna reacción.