La Cultural está obligada a ganar

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Cultural se mide hoy al Nàstic, a partir de las 18.00 horas en el estadio Reino de León, con la imperiosa necesidad de conseguir la victoria después de tres meses sin saborear el triunfo. Es la razón por la que el conjunto leonés se ha situado en puesto de descenso, en la décimo-novena posición en la tabla clasificatoria. El Gimnàstic se encuentra con dos puntos más que los dirigidos por Rubén de la Barrera. Los del Reino de León atesoran 19 puntos, mientras que el cuadro catalán cuenta con 21.

Antes de concluir la primera vuelta del campeonato de Liga, la Cultural además de recibir al propio Nàstic y al Numancia viajará el próximo sábado al Carlos Tartiere para enfrentarse al Real Oviedo.

De la Barrera confía en que la derrota ante el Lugo (3-1) y la pobre imagen mostrada cause un reacción a su equipo, como acicate para correr y jugar más que el contrario.

Lo que parece es que el técnico gallego retornará a su esquema táctico más habitual utilizado a lo largo de todo el campeonato de Liga, después de no salir bien la idea de colocar a cuatro centrales ante los lucenses, con cambios además en varias líneas del conjunto ante el vital choque de hoy en el Reino.

Jesús Fernández tiene muchas opciones de volver a la portería, una vez recuperado de las molestias que le obligaron a perderse el encuentro en el Anxo Carro, mientras que Iza se moverá en el lateral derecho y en el izquierdo actuará Viti o Manu Rodríguez, ya que el catarí Ahmed Yasser, que jugó en Lugo, ha sido convocado por su selección.

En el centro del campo lo más lógico es que volverá a formar con el doble pivote integrado por Yeray González y Mario Ortiz, para alinear a la habitual línea de tres con Emi Buendía en una banda y Aridai Cabrera, que ya es otro fijo, en la otra, para dejar a Señe como enganche y libertad, con lo que Rodri ocupará la posición más adelantada del conjunto leonés.

La visita del Nàstic preocupa por la trayectoria que ha mostrado a domicilio, además de doblar el número de victorias culturalistas -tres por seis-, aunque también haya perdido más partidos, ya que los leoneses se han convertido hasta ahora en los reyes del empate con hasta diez igualadas.

El equipo de Antonio Rodríguez ‘Rodri’ llega al encuentro ante la Cultural tras la última victoria ante el Sevilla Atlético, 2-1, y con la plantilla casi al completo, una vez que ha podido echar mano de efectivos lesionados.

Manu Barreiro aún no está del todo recuperado y no podrá salir de inicio. Su posición se disputa entre Jean Marie Dongou, con muy pocos minutos esta campaña por una lesión, o Maikel Mesa, que es el jugador más versátil y con más calidad de la plantilla, con el afán de acompañar a Uche en la punta del ataque del conjunto catalán.

La defensa la formarán Otar Kakabadze y Javi Jiménez, en los laterales, y Daisuke Suzuki y Bruno Perone, en el eje central. El doble pivote volverá a ser para Xavi Molina y Jon Gaztañaga, a la espera de la recuperación de un Sergio Tejera que casi con toda seguridad no vuelva hasta el mes de enero.

El regreso de Juan Delgado en el once, si finalmente Maikel Mesa es el elegido para acompañar a Ike Uche, es la noticia más destacada de un once titular que completará Jean Luc, que parece estar en la senda de la regularidad que no ha tenido en toda la campaña.

La mala racha que encadena el equipo leonés es una arma de doble filo según mantiene el técnico rival Rodri, que no se fía. Las únicas bajas del equipo grana serán las de Omar Perdomo, que regresará pronto superada su rotura de peroné, Mohammed Djetei y Sergio Tejera.