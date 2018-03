La Cultural paga con derrota un error en defensa

La Cultural no fue capaz de derrotar a un Cádiz que se fue de León con victoria al aprovechar un error defensivo de Gianni Zuiverloon en un partido en el que los de Ruben de la barrera no supieron cómo contrarrestar el posicionamiento del equipo cadista. Derrota culturalista después de que Álvaro aprovechara un error para sumar los tres puntos para su equipo de cara al ascenso a Primera División. La Cultural da otro paso hacia atrás con la finalidad de intentar salvar la categoría. Los culturalistas tuvieron ocasiones de gol pero tanto Buendía como Rodri no fueron capaces de batir al guardameta Cifuentes.

Tras el gol en la segunda mitad de Álvaro el equipo culturalista intento al menos conseguir el empate, pero lo hizo más con el corazón que con la cabeza y al final el Cádiz se lleva tres puntos fundamentales de cara a aspirar al ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional, mientras la Cultural encadena otra derrota que supone otro revés para salir de la zona de descenso.