La Cultural, pendiente de Ángel Bastos

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Ángel Bastos (Mos, 1992), al igual que la Cultural, espera el desenlace que se produce en el Reus, con un fin de año desalentador para el club catalán, que ha perdido a cinco jugadores de una tacada por no haberles abonado las nóminas del último trimestre de 2018. La Liga ve como uno de sus equipos queda muy diezmado para afrontar la segunda parte del campeonato 2018-2019. Además, los jugadores del Reus están hartos con la actitud de la entidad catalana y han dicho basta. No se sienten capacitados para seguir compitiendo y entrenando en las condiciones actuales con sólo 12 fichas profesionales y con un futuro inmediato alarmante para otros dos futbolistas, Olmo y Querol, que si no perciben sus sueldos de aquí al martes, también estarán libres de pertenecer a la plantilla del Reus. El Juez de Disciplina Social de la Liga ha decidido suspender provisionalmente, hasta la resolución del expediente disciplinario 4/2018, todos los derechos que posee el Reus como afiliado a la Liga, pero de momento le permite competir en Segunda División. Por todo el lío que existe en el club catalán en estos momentos, la Cultural sigue de cerca el devenir de los acontecimientos con especial interés en lo que finalmente suceda con Ángel Bastos, un lateral derecho de 26 años que en las dos últimas temporadas militó en la Cultural. Fue vital y uno de los héroes del ascenso a Segunda División en el verano de 2017. Disputó esa temporada 42 partidos. Ya en la pasada, con el equipo en la categoría de plata del fútbol español, llegó a jugar 18 partidos, 15 de ellos como titular.

El entrenador del Reus, Xavier Bartolo, apenas tiene una docena de fichas disponibles para las convocatorias. De cara al próximo partido de Liga, el día de Reyes contra el Málaga. Bartolo tampoco tendrá a su lado al ex técnico culturalista Abel Mourelo, el segundo entrenador que ha aceptado una oferta de Japón. Así, la AFE y los jugadores del Reus piden a RFEF que se suspenda el encuentro frente al Málaga.

La Cultural tiene muy encauzado el fichaje del portero de 22 años Carlos Morales (Villarrubia de los Ojos, 1996), además de estar en contacto con los agentes de los delanteros Dioni (Málaga, 1989) y Jona Mejía (Málaga, 1989).