La Cultural pone el foco en los árbitros

PABLO RIOJA | LEÓN

Rubén de la Barrera alzó ayer la voz para denunciar que algunos arbitrajes están perjudicando a la Cultural durante la presente temporada. El técnico gallego no tuvo problema en admitir que los colegiados «a veces te dan y otras te quitan» pero a la hora de hacer balance de estas 39 jornadas de Liga considera que el conjunto leonés debería contar con «varios puntos más, esa es la realidad». No quiso sin embargo en de La Coruña descargar toda la responsabilidad en el estamento arbitral, reconociendo que «si te anulan un gol hay que provocar tres ocasiones más» para impedir que te afecte. «No me preocupan los arbitrajes pero ya hemos perdido muchos puntos. Espero que por méritos propios seamos capaces de jugar mejor y no dar pie a que los errores nos hagan daño».

Y es que son muchos los goles que le han anulado a la Cultural esta temporada, algunos claros, pero otros totalmente legales, como en la pasada visita a Alcorcón en los minutos finales del encuentro. Un tanto que habría supuesto la victoria de los leoneses y que ahora les permitiría vivir estas tres últimas jornadas con mayor tranquilidad y no como finales. Tres duelos que arrancan mañana —a las 16.00 horas— en Tarragona ante el Nástic, un rival que también se está jugando la permanencia y que «cuenta con jugadores potentes, rápidos y efectivos. Ahora recuperan a Álvaro, así que si no estamos acertados nos costará caro. No me preocupa el tema arbitral, trabajaremos duro para que esas decisiones no penalicen», insistió.

Pese a que la Cultural atraviesa su mejor racha de resultados de la temporada —acumula seis jornadas sin perder con tres victorias y otros tantos empates— sigue siendo uno de los peores equipos a domicilio. Los últimos empates ante Alcorcón y Granada supieron a más de lo habitual en el seno del club porque confirmaban la reacción del vestuario tras unos meses de febrero y marzo preocupantes que dejaron al equipo en puestos de descenso. Pero lo cierto es que la salvación pasa «por ganar fuera», como remarcó De la Barrera antes de viajar a tierras catalanas. Los suyos sólo han sido capaces de vencer a Sevilla Atlético y Barcelona B lejos del Reino de León y ahora se antoja imprescindible sumar de tres en tres. «Si lo hacemos ante el Nástic estaremos muy cerca del objetivo, si no habrá que sufrir hasta el final de la Liga».