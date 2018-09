La Cultural se prueba frente al Pontevedra

ROBERTO ARIAS | LEÓN

La Cultural se desplaza a tierras gallegas para medirse esta tarde (19.00 horas) al Pontevedra en el estadio Pasarón, en un partido en el que los leoneses deberán presentar sus credenciales al ascenso para dejar claras sus pretensiones.

Una vez cerrado el plazo para realizar fichajes y con la plantilla definida de forma oficial, Víctor Cea deberá centrarse ya en lo estrictamente competicional, siendo importante refrendar la goleada de la jornada inaugural con un nuevo triunfo ante un rival que llega herido tras salir derrotado (1-0) en esa primera jornada ante el debutante Unionistas de Salamanca en la capital charra.

El técnico culturalista desplazó a diecinueve jugadores a Pontevedra para dirimir estos tres primeros puntos de la temporada a domicilio, debiendo dejar a uno en la grada sin vestirse de corto.

Palatsí, Samu Diarrá, Saúl Viti, Albizua, Sergio Marcos, Jorge Ortiz, Aridane, Samu Delgado, Hugo, Eneko Capilla, José Alonso, Bernal, Mancebo, Señé, Antonio Martínez, Zelu, Yeray e Iván González son los elegidos por el técnico madrileño para este evento, pudiendo producirse el debut con la camiseta blanca de Eneko Capilla, que no pudo jugar en la jornada inaugural por no tener la licencia federativa cursada, circunstancia que ya no se da al estar dado de alta como futbolista del equipo leonés.

Cea aseguraba en rueda de prensa sobre el equipos gallego: «El Pontevedra es un equipo muy trabajado, al que le gusta desarrollar un juego dominador, vistoso, ofensivo... Se desenvuelve bien en el repliegue, es versátil, creo que puede ser un bloque que termine arriba al final de la temporada. Es un partido en el que tendremos que tener que hacerlo muy bien para conseguir puntos. Es una buena prueba para ver la evolución».

Por su parte, Luismi Areda, entrenador del Pontevedra, sólo tiene la baja de Pibe, por lesión, estando el resto de la plantilla a su disposición para recibir a la Cultural.

El técnico del equipo granate suele convocar a todos los hombres disponibles cuando juega en su feudo, aunque todo parece indicar que los dieciocho futbolistas de la plantilla que se vistan de corto esta tarde serán Edu Sousa y Oualaloca, como porteros; Nacho López, Campillo, Víctor, León, Álex gonzález, Nacho Lorenzo, Kevin, Mouriño, Álex Fernández, Berrocal, Javi López Arruabarrena, Romay, Javi Pazos, Jesús y Pedro Vázquez, como jugadores de campo.