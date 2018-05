La Cultural quiere ampliar su racha triunfal en su nueva 'final' hoy ante el Alcorcón

La Cultural encara hoy ante el Alcorcón (a partir de las 21.00 horas en el Estadio de Santo Domingo) un encuentro vital para acercarse al objetivo de la permanencia. Si los de Rubén de la Barrera se imponen a los madrileños habrán dado un paso de gigante colocándose con 46 puntos a falta de cuatro jornadas para el final de la Liga. Pero no lo pondrán fácil los de Julio Velázquez, que no atraviesan su mejor momento y también se están jugando la salvación tras haber sumando sólo 2 puntos de los últimos 12 disputados. Los amarillos tratarán de hacer buena su condición de locales para revertir una mala racha que ya dura un mes.

Ambos conjuntos llegan al choque sin sus dos principales referentes en ataque. Mientras De la Barrera no podrá contar con Rodri Ríos por sanción, el Alcorcón se queda sin su goleador Jonathan Pereira. Bajas sensibles que sin embargo preocupan menos a los leoneses que presumen de estar entre los ocho equipos más goleadores de la categoría. El propio técnico gallego destacaba ayer la importancia de la segunda línea culturalista a la hora de crear peligro y convertir ocasiones. "Uno de nuestros fuertes es que no dependemos de un solo jugador para marcar goles", insistía De la Barrera, convencido de que su equipo puede ganar los cinco partidos que restan. "No es lo mismo acabar en el puesto doce que en el catorce".

Desde que perdiese contra el Zaragoza en el Reino de León, la Cultural ha sumado tres triunfos y un empate igualando la mejor racha de resultados de la temporada. Una buena dinámica que hoy quieren superar venciendo al Alcorcón. El cambio de rumbo del conjunto culturalista sólo tiene que ver "con el aspecto mental", como indica su entrenador. "El trabajo y la entrega ha sido igual durante todo el año, pero ahora la dinámica es positiva y eso ayuda". Lo cierto es que la victoria en Barcelona supuso un antes y un después entre los jugadores, que ahora creen más que nunca en que estarán en la categoría de plata el próximo año.

No quiere hacer cuentas Rubén de la Barrera. "No sé si la salvación estará en los 50 puntos o en los 47, pero sí puedo decir que este equipo va a salvarse". Un discurso que el gallego ha mantenido durante toda la temporada, incluso en los peores momentos.

El once de la Cultural ante el Alcorcón es: Palatsi en portería, con David García e Iván González en el centro de la defensa, Bastos y Ángel García en los laterales. En el centro del campo juegan Mario Ortiz, Señé y Sergio Marcos. Buendía y Antonio Martínez estarán en los extremos e Ibán Salvador en la delantera.