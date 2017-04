La Cultural quiere «sacarse la espina»

sergio c. anuncibay | león

La Cultural hace borrón y cuenta nueva, ajena ya a ese último tropiezo ante el Celta B que significó la pérdida del primer puesto. Jugadores y cuerpo técnico están convencidos de que tendrán la oportunidad de recuperarlo en estas seis jornadas, a pesar de que ahora dependen de lo que hagan el Racing de Santander y el filial gallego.

«Está claro que fue un palo duro, pero no podemos dejarlo dentro. Estamos a seis partidos del final y vamos a darlo todo para intentar hacer pleno. Si ellos no fallan habrá que aplaudirles», explicó ayer Víctor Díaz después de recibir el premio al Jugador Cinco Estrellas del mes de marzo, entregado por el patrocinador Mahou tras la votación de los aficionados. «Es de agradecer el cariño de la gente», apuntó el futbolista leonés, que ve a sus compañeros con muchas ganas de saltar de nuevo a la arena.

«El vestuario quiere sacarse esa espina el sábado frente al Pontevedra. Es un campo muy difícil pero tenemos mentalidad positiva», señaló el extremo reconvertido a lateral, quien en estos momentos tiene una ligera ventaja sobre David Forniés en la carrera por la titularidad. «Los dos damos lo máximo en cada entrenamiento para poder jugar, más ahora, cuando luchamos por algo muy bonito. Hay que ponerle las cosas difíciles al mister», consideró Viti, que pasa por uno de sus mejores momentos. «De la Barrera me ha dado la confianza que me faltaba y en estos últimos meses me encuentro cada vez mejor», matizó.

También ve al equipo en la buena línea, una vez superada —asegura— la crisis de juego y resultados. Revela que ese bajón físico estaba planificado en la hoja de ruta de los preparadores. «Ese bache coincidió con una dosis extra en la preparación física para llegar en las mejores condiciones al final del campeonato», declara Víctor Díaz, consciente de que ahora encuentran más dificultades para materializar las ocasiones que generan.

De todas formas, cree que con trabajo volverán a ser igual de eficaces que en la primera vuelta y le pide a los aficionados que mantengan su apoyo. Sin fisuras. Sabe que lo del otro día ante el Celta, con el Reino prácticamente lleno, es algo extraordinario en la ciudad y espera que se repita. «A los que vinieron el otro día les digo que miren nuestra trayectoria. Hemos ganado casi todos los partidos de casa. Deben seguir acudiendo al estadio porque desde dentro es un auténtico espectáculo. Jugar con ese ambiente es distinto», finalizó.