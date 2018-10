La Cultural, ante el rey de copas

La Cultural recibe hoy, nueve años después, al Barcelona, defensor del título, en la misma eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey con la intención de plantar cara al triunfador del Clásico, a pesar de que se presente en el Reino de León con una imagen muy distinta y plagada de ausencias. El partido comienza a las 21.30 horas en el Reino de León (emitido en directo por Teledeporte y Gol). En su anterior visita un 28 de octubre de 2009 los azulgranas se impusieron por 0-2 con doblete de Pedro Rodríguez, actual jugador del Chelsea, para después endosar una ‘manita’ a los leoneses en la vuelta en el Camp Nou.



Los culturalistas, que apearon en las tres primeras rondas al Navalcarnero, Fuenlabrada y Lorca, hoy intentarán plantar batalla al todopoderoso Barça.



El Barcelona inicia la defensa del título con un equipo poco habitual. Tras golear al Real Madrid (5-1) en el Clásico liguero, el técnico del conjunto azulgrana, Ernesto Valverde, dio descanso a siete titulares: Ter Stegen, Gerard Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Coutinho, Luis Suárez y Jordi Alba. Ninguno de ellos estará en León, ni tampoco los lesionados Leo Messi, Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen. A Ernesto Valverde le gustaría reservar a más jugadores, pero la reglamentación sólo permite alinear en el campo a cuatro jugadores con ficha del filial, por lo que quizás arriesgue con algún futbolista como Lenglet, que ahora no tiene recambio en el perfil zurdo del centro de la defensa hasta que no se recuperen Umtiti o Vermaelen. Los elegidos del Barça B para desplazarse a León son el portero Iñaki Peña, el central diestro Chumi, el central zurdo Cuenca, el lateral izquierdo Miranda, el mediocentro Oriol Busquets y el interior Riqui Puig. De todos ellos, titulares seguros serán Chumi y Miranda.



Después de que el técnico de la Cultural, Víctor Cea, utilizara prácticamente su equipo más habitual en las eliminatorias anteriores, en esta ocasión podría optar por rotar algo más su plantilla, también pensando en los compromisos ligueros en los que se juega el verdadero objetivo de la temporada.



El deseo de la plantilla de poder también disfrutar del enfrentamiento ante un grande le hará decantarse por repartir este premio entre todos los jugadores, sin estar claro tampoco el esquema táctico que planteará.



A pesar de que Cea haya previsto varios escenarios tácticos ante el Barcelona, podría recuperar la línea de cuatro atrás, con dos pivotes, un tridente ofensivo y buscar la velocidad de algún jugador de banda como el más adelantado.



Pero las alternativas se inician ya desde la portería, donde el joven internacional por Mali, Samuel Diarra, que fuera elegido mejor portero en el Mundial sub-17 hace tres años, podría debutar esta temporada, bien en este partido o en el que se juegue posteriormente en el Camp Nou, en detrimento del siempre titular Jorge Palatsí.



La vuelta de Vicente Romero el pasado sábado ante el Internacional de Madrid después de casi tres meses ausente por lesión, le colocan como seguro en el once inicial, bien en defensa o en el centro del campo.



Otro jugadores con menos carga de minutos como José Alonso o el leonés Viti también son alternativa para una línea defensiva en la que la única baja por lesión será la de Albizua que se une a la del centrocampista ofensivo Josep Señé y a la de Antonio Martínez.



Como jugadores de banda, Ortiz y Hugo Rodríguez parten con ventaja, aunque Liberto tiene opciones. Para el ataque Aridane es la opción más clara. Todo depende de lo que decida el entrenador Víctor Cea.

La plantilla de la Cultural está preparada para dar el máximo rendimiento ante el FC Barcelona en la Copa del Rey. MARCIANO PÉREZ