La Cultural, ante un rival de Europa

Lorca FC

0 Cultural 3 El equipo leonés se mete en dieciseisavos de Copa tras golear al cuadro murciano

F. RODRÍGUEZ | LORCA

La Cultural se clasificó para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras apear al Lorca FC en el estadio Francisco Artés Carrasco por un contundente 0-3, con goles de Hugo Rodríguez (en el minuto 19 de la primera mitad), Aridane (minuto 64) y Mancebo (minuto 90). Con esta victoria la Cultural se cruzará con el bombo de los equipos de Primera División que juegan en la Champions (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia) y en la Liga Europa (Sevilla, Betis y Villarreal), en el sorteo que se desarrollará mañana viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a partir de las 12.00 horas. La próxima eliminatoria de dieciseisavos de final ya será a doble partido. El encuentro de ida, frente al rival que corresponda en el sorteo del viernes, se jugará el día 31 de octubre en el estadio Reino de León, mientras que la vuelta se disputará en el estadio del adversario el día 5 de diciembre.

La Cultural y Deportiva Leonesa acabó con el sueño copero del Lorca FC tras ganar en el estadio Artés Carrasco por 0-3. Los lorquinos pusieron empeño e ilusión, con muchos canteranos en el campo, pero el cuadro leonés estuvo muy serio y aprovechó cada una de sus ocasiones. Un cero a tres rotundo con la alegría de volver a ver a los leoneses en el bombo de mañana viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ante uno de los grandes de Europa, ese sueño en forma de Real Madrid o Barça, y en forma de taquillazo para el conjunto leonés, en caso de que corresponda en suerte uno de estos dos rivales, que apetecen a todos los equipos de menor categoría clasificados para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Ambiente fenomenal en el campo de Lorca, más de medio aforo ocupado y una tarde algo fresca pero con una manga había bastante para ver un buen encuentro. Tarea harto difícil la que tenía el Lorca FC, este año refundado en Tercera División, para derrotar a un equipo teóricamente superior como era el Cultural y Deportiva Leonesa. Máxime cuando el cuadro local tenía la ausencia por sanción del máximo goleador, Gerard Artigas, ocho goles en ocho partidos ligueros. Un futbolista que la pasada temporada militó también en Tercera División en el equipo maragato del Atlético Astorga, en un cuadro, el astorgano en el que apenas destacó a lo largo de la pasada temporada.

Toda la responsabilidad atacante cayó en el canterano Andresito, recién salido de una lesión muscular. En el once inicial de los locales salieron hasta cuatro futbolistas procedentes de la canterano de la entidad murciana.

Por su parte, el cuadro leonés salió a por todas desde el inicio. Controló el juego el conjunto dirigido en la parte técnica por Víctor Cea, y tuvo en su haber la posesión del balón y llegó con mas peligro a las inmediaciones del guardameta local Gorka. El Lorca se limitaba a defenderse bien, robar en la parcela ancha y sorprender al contragolpe. En el minuto ocho pudo marcar el Lorca. En un disparo de Morros, el cuero lamió el palo. Cuatro minutos después, Andrés cedió a Álvaro y éste, escorado, remató al cuerpo de Palatsí.

La Cultural y Deportiva Leonesa se adelantó en el marcador en el minuto diecinueve. Internada de Jorge Ortiz, que los integrantes y afición local consideran que se encontraba en posible fuera de juego, tocó raso al área pequeña y allí apareció el ex del Lorca y Cartagena, Hugo Rodríguez, quien solo tuvo que empujar el balón a las mallas de la portería del Lorca FC.

Primera llegada del encuentro para los visitantes y primer gol, un mazazo para el voluntarioso equipo lorquino. Los locales no le perdieron la cara al partido. Cogió el once local el mando del mismo y empezó a llegar con insistencia al área visitante, pero Palatsí no pasó apuros ni tan siquiera en las numerosas jugadas a balón parado que dispuso el conjunto local.

Al descanso se llegó con ventaja mínima visitante merced a la única acción de verdadero peligro de toda la primera mitad. Pero la eficacia de los culturalistas quedó plasmada en ese marcador y en la sensación que, cuando el equipo de Víctor Cea tocaba bien, podía llegar con claridad.

En la segunda parte el Lorca salió volcado sobre la meta del conjunto leonés. Sin embargo al contragolpe pudo marcar la Cultural. Gorka le ganó el uno contra uno a Eneko en una oportunidad muy clara y que asustó a los espectadores del Artés Carrasco. La Cultu sabía llegar y estaba cada vez mejor aplomada sobre el rectángulo.

Los lorquinos atacaban con más corazón que cabeza, mientras que su rival estaba mejor colocado en el campo y cuando se aproximaba al área local lo hacia con mucho peligro. Los de Víctor Cea casi cerraron el partido a los sesenta y cuatro minutos. Mala colocación de la zaga local, lo que aprovecha Hugo Rodríguez para ceder a Aridane y este sólo tiene que empujar al fondo de la red de la portería defendida por el cancerbero local Gorka. De nuevo la diferencia de categoría, y de calidad, quedaba más que evidente.

Lo más destacado del cuadro local en el tramo final lo hizo el juvenil Paco Miñarro. De sus botas salió una gran jugada que bien pudo acabar en gol. Pero no pudo ser, y en lugar del 1-2 lo que acabaría llegando en el suspiro final fue el cero a tres.

Cerca del final, Mancebo a pase de Aridane hizo el tercero para los leoneses. Quizás este marcador final es demasiado castigo para el Lorca, quien fue inferior pero no mereció esa renta. La Cultural no perdonó, dejó clara su superioridad y, sin un gran desgaste de cara a los compromisos ligueros, consiguió la gran recompensa de la Copa Rey, un rival europeo. Así, en el sorteo de mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el equipo leonés tiene la posibilidad de revivir lo desarrollado hace algunas temporadas cuando se midió también en dieciseisavos al Barça y Real Madrid.