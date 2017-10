La Cultural suma

Raúl Rodríguez | REUS

El Reus y la Cultural se repartieron los puntos (1-1) en un encuentro adormecido durante muchos minutos pero con un final vibrante que no logró romper las tablas. Los locales se adelantaron mediante Lekic tras un error defensivo de relieve de los leoneses, pero éstos consiguieron neutralizar la desventaja con un golazo desde fuera del área. El partido, que contó con pocos destellos de calidad en el primer tiempo, ganó en brillantez en el último cuarto de hora, con numerosas opciones para marcar de ambos conjuntos, aunque ninguno de los dos volvió a anotar, saldando la jornada con un punto más y una semana más sin perder.

La apuesta inicial de los de De la Barrera no surtió demasiado efecto durante el primer periodo. Su voluntad de llegar por bandas mediante Buendía y Julen obtuvo pocos réditos importantes porque no lograron conseguir posiciones realmente ventajosas para hacer daño a una de las defensas más seguras de toda la categoría. Y es que el conjunto reusense, fiel a su estilo de aspirar a ganar el partido empezando por una buena defensa, apenas dejó huecos y supo cerrarse magníficamente para proteger a Édgar Badia. Eso sí, los disparos a puerta no se prodigaron en exceso por ningún bando durante el primer cuarto de hora, aunque Buendía lo intentó en un par de ocasiones destacando un tiro en el minuto 13 que Badia atrapó en dos tiempos.

Pero si de momento no llegaba la acción para batir la portería catalana, al menos le tocaba a la Cultural mantener a salvo la suya y los locales dispusieron de dos faltas que podían preocupar ante el buen desempeño en esta faceta de los rojinegros. En la primera, Menéndez (minuto 15) disparó raso al lateral de la red, mientras que en la segunda Gus Ledes optó por centrar al área pero Palatsí salió y se hizo con el balón.

Nadie parecía ser capaz de desequilibrar el partido, aún con mucho minutaje por delante, pero en ocasiones los errores acaban allanando el camino inesperadamente. Y eso fue lo que le sucedió a los leoneses, ya que un centro sencillo de Fran Carbia acabó con una cesión defectuosa de Manu a Palatsí que aprovechó Lekic para marcar probablemente el gol más fácil de su vida (minuto 19). Sin esperarlo, porque nadie había hecho méritos para anotar, la Cultu se vio por debajo en el marcador y le tocó empezar a remar río arriba.

Lo cierto es que al Reus le vino que ni pintada la situación, porque donde más cómodo se encuentra, dadas sus dificultades para marcar –cuatro goles en siete partidos- es jugando al contragolpe y defendiendo su portería –solo cinco goles hasta ayer-. Así, Tito Ortiz, de cabeza a la salida de un córner (minuto 26) y Querol, en un contragolpe muy claro (minuto 22), estuvieron a punto de fabricar el segundo gol en los minutos más críticos el conjunto leonés.

Pero el partido volvió a tomar otro giro inesperado cuando Iza Carcelén clavó en la escuadra desde fuera del área una falta que botó en corto Buendía y que nadie de la barrera reusense salió a obstaculizar (1-1). Era el segundo disparo a puerta visitante, si bien el equipo de Rubén de la Barrera había recuperado un poco más el control del balón en la zona medular acechando la meta de Badia.

Rehecho del error garrafal que supuso el 1-0, la Cultural alcanzó el descanso con satisfacción y tranquilidad, sabiéndose indemne de los delicados momentos que le había tocado pasar con el mazazo de regalar el gol al Reus y estar a punto de encajar el segundo, teniendo los segundos 45 minutos para seguir aspirando a todo. En cambio, para los reusenses, el intermedio supuso mayor carga de decepción al no haber sabido conservar su ‘rosco’ en la portería, desaprovechando por tanto su ventaja inicial.

Ninguno de los dos técnicos valoró meter ningún cambio en el inicio de la segunda mitad, pero ambos mandaron a todos sus efectivos a calentar, esperando el instante adecuado para buscar soluciones tácticas que rompiesen la baraja.

La Cultural, mientras tanto, fue acumulando saques de esquina a su favor –acabó lanzando cinco-, inquietando a los rojinegros, pero nunca llegó el remate deseado para convertirlo en otra diana. Eso sí, le fue poniendo las cosas difíciles a los locales para que éstos saliesen al ataque, presionando a su defensa y replegándose óptimamente.