La Cultural tiene el vestuario revuelto...

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Un vestuario es la esencia de un equipo de fútbol y cuando este no está sano es imposible mirar hacia el frente. Y si no que se lo pregunten a la Cultural, cuyo gallinero anda muy revuelto con varios grupos claramente fracturados. Ya desde hace bastante tiempo sucede esta situación, pero la directiva no ha sabido resolver el problema y ahora se ha encontrado con un marrón mucho más gordo, con el equipo metido de lleno en la zona de descenso en la tabla clasificatoria de Segunda División. Cuestiones deportivas y extradeportivas han roto la unidad del vestuario culturalista, con algunos miembros de la plantilla que no tienen relación con el entrenador Rubén de la Barrera. Se comunican lo justo. Un ambiente que no es el mejor para salir de la delicada situación en la que se ha metido el equipo cuando restan sólo 15 jornadas para la conclusión del campeonato de Liga.

La desunión del vestuario culturalista se enquistó todavía más cuando se destapó la caja de los truenos con el polémico vídeo subido a las redes sociales por Emi Buendía, después de grabar al ya exculturalista Yelko Pino que indignó al culturalismo con graves insultos a la Cultural con frases en el vídeo como: «¡Hijo de puta, me cago en tus putos muertos. Me cago en la puta Cultural de mierda. Hija de punta, Cultural!». Uno de los futbolistas a los que restaba muy poco tiempo en la entidad blanca, porque iba a ser baja en el mercado de invierno, encendió más mecha en el vestuario. Finalmente, el club leonés optó por su salida de la entidad futbolística, además de imponerle una sanción económica, de acuerdo a las normas de orden interno de la sociedad deportiva.

Se quedó Emi Buendía en la Cultural, con lo que el malestar en el vestuario creció en problemas entre los propios futbolistas, que ya contaba con varios grupos fracturados. El malestar en el seno del vestuario con el futbolista cedido por el Getafe aumentó para incrementar la tensión en el grupo.

Se encendió la alarma y todas las miradas no apuntaron precisamente bien hacia el jugador Emi Buendía. Desde ese momento, la relación entre el jugador argentino y el resto de la plantilla acabó por convertir el vestuario blanco en un polvorín.

Futbolistas que no se miran a la cara dentro del plantel blanco y que alguno de los grupos en cuestión mantienen una relación mínima con el entrenador.

La Cultural tuvo que esperar 43 años para conseguir un nuevo ascenso a la categoría de plata del fútbol español, con muchísimas penurias por el camino para echarlo ahora por la borda cuando la afición se ha enganchado de nuevo con su equipo de fútbol. Es más, la Cultural ha vuelto a ser el orgullo de León y de sus ciudadanos, tanto de la capital como de la provincia. El culturalismo ya es otra vez religión para los leoneses. Es el momento de pedir el máximo rigor profesional tanto al entrenador, Rubén de la Barrera, como a la plantilla en estas 15 jornadas que restan para la conclusión del campeonato de Liga. Es el momento de que todo el vestuario esté a una tanto por la Cultural como por León. La unidad del vestuario es clave. El futuro de la Cultural está en juego y todos tienen que mostrarse como profesionales para evitar que cuestiones personales se interpongan en la unidad del grupo, que tiene que ser más profesional que nunca, en todos los sentidos, para hacer que la Cultural salve la categoría de Segunda División para seguir creciendo como club.