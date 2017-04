La Cultural se topa con Iglesias

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Cultural y Deportiva Leonesa cede el trono del Grupo I de la Segunda División B a un Celta de Vigo B que demostró en el Reino de León ser un equipo con mando en plaza. El mejor bloque que ha pasado esta temporada por León. Un conjunto con una media de edad de 21 años que supo manejar el partido de cabo a rabo. El guión planificado por Rubén de la Barrera se quedó en pañales con el tanto de Hicham cuando las manecillas del reloj apenas habían dado dos vueltas al minutero. Un error del guardameta Palatsí provocó que el filial celtiña se adelantara en el marcador y que mantuviera su renta durante muchos minutos a su favor. Hasta que Gallar empató de falta directa en el minuto 86 de partido. Pero los celestes en lugar de conformarse con la igualada mostraron su sello de filial con personalidad y pegada para imponerse en el descuento con golazo de Borja Iglesias (1-2).

El cuadro leonés se topó con Iglesias. Un delantero centro que hizo bueno cada pase de sus compañeros. En corto. En largo, Por detrás de los centrales. En diagonal. En vertical. Si el Celta B no se fue con una ventaja más cómoda en el marcador se debió a que el meta Palatsí, al igual que falló en el gol del rival, se mostró soberbio en tres intervenciones colosales ante acciones del propio Borja Iglesias y ante otra de Hicham que hubiera dejado el encuentro muy franco para los visitantes.

La Cultural no encontró de nuevo el paso que precisa para atraer definitivamente a esa hinchada que ha abarrotado el Reino en los últimos dos partidazos en casa ante el Racing de Santander y frente al Celta B. La afición se engancha con victorias en los encuentros claves de la temporada. Y la Cultural no las ha conseguido. Además, el juego de elaboración, llegada y pegada de la primera vuelta dista demasiado del presenciado en últimos encuentros del campeonato. Eso lo ve el aficionado que acude cada domingo al Reino de León. Éste es el año del ascenso. Debería ser. Por equipo. Porque la afición ha vuelto a poblar el estadio. Porque hay muchas ganas de fútbol en León. Porque ya son más años de la cuenta vagando por la tercera categoría del fútbol español, hasta el punto de que la Cultural es el líder histórico de la Segunda División B. Por muchos y varios motivos. Pero el más contundente y que se tiene que reconocer: el equipo diseñado es para ascender. Uno de los presupuestos más altos de la categoría bien se merece estar en el mes de mayo o junio en Segunda División. El resto no importa. Ni siquiera lo visto ayer sobre el césped del Reino de León, donde el rival, el Celta B, fue una apisonadora que se quiera reconocer o no, pasó por encima de la Cultural, pudiendo haber sido la derrota más contundente y dolorosa de no mediar la colosal actuación del que cometió en primer error del partido, Jorge Palatsí.

Justo es reconocer también que pese al fallo del cancerbero culturalista, un equipo como la Cultural con más de 90 minutos por delante, 94 exactamente, no fue capaz de llevar excesivo peligro ni juego a la meta visitante. Al contrario, si alguien hizo méritos para hacer más goles ese fue el Celta B. El propio Borja Iglesias pudo poner la puntilla al encuentro con el 0-2 en el minuto 9 de partido cuando tras demostrar su calidad ante una defensa desordenada disparó por encima de la portería de Palatsí.

Igualmente, es preciso reconocer que la planificación de partido de De la Barrera se marchó al limbo de la nada con el gol con el que su equipo comenzó el partido. El pero viene a continuación cuando toca remar a contracorriente y variar la marcha del partido. De la Barrera quiso abrir el campo. Crear huecos, espacios y zonas por las que penetrar por sorpresa sin la referencia de un delantero centro arriba. Sin Benja. El técnico que esta temporada maneja a la Cultural es diferente a lo que ha llegado a León en los últimos lustros. Un entrenador que piensa en fútbol las 24 horas del día. Un estudioso del balompié que no cesa en su empeño de encontrar los mejores caminos para una Cultural que necesita como el comer el ascenso a Segunda División. Su recorrido no parará en la Cultural. Seguro. Tiene argumentos y correa pese a su juventud. Pero ayer no leyó la última entrega de que para ganar hace falta gol. Y eso es lo que le faltó desde el principio al equipo. El gol. Y como el propio De la Barrera contestó en la rueda de prensa posterior al partido con la misma moraleja que dejó Luis Ángel Duque en la gloriosa época del ascenso como objetivo, ‘a cojón visto macho es’, la Cultural renunció al gol. A su hombre gol. A Benja. Mientras, el Celta B sí que tuvo una referencia arriba. Borja Iglesias convirtió en un manicomio a la defensa de la Cultural. Por arriba. Por abajo. Siempre apareció un estilete que dio alas a los celestes en León.

La Cultural tiene un gran mérito. Ostenta 70 puntos en su casillero particular. Ha batido registros. Ha hecho historia esta temporada. Pero ya no es primera. Hay dos equipos por encima con 71 puntos, el Celta B y el Racing de Santander. El primero, un equipazo con fuerza, velocidad, espíritu de superación y gallardía. Sangre joven y llena de oxígeno que impulsará el bombeo del corazón celtiña en Primera División. El segundo, un Racing que ha encontrado su ritmo y equilibrio, manejando los partidos hasta ganarlos siempre al final. Y no es por casualidad.

La Cultural tiene seis partidos y 18 puntos para poner cordura a su juego y meter la cabeza.