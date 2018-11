La Cultural va sin Sergio Marcos de copas

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Sólo Sergio Marcos tiene asegurada su no presencia en el partido de vuelta correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al FC Barcelona a causa de las dos tarjetas amarilla mostradas por el árbitro Melero López, que significaron la expulsión del mediocentro culturalista en los últimos compases del encuentro de ida en el Reino de León. Los otros dos futbolistas de la Cultural Saúl e Iván González sí podrán ser alineados ante el equipo blaugrana en el Camp Nou pese a acumular la tercera cartulina amarilla en el encuentro copero disputado en el Reino de León ante el cuadro culé, que en un principio supondría un partido de suspensión, aunque las disposiciones específicas para la competición de Copa dejan muy clara la normativa en el capítulo de las tarjetas amarillas. La disposición primera afirma: «Al término de la tercera eliminatoria (la disputada en este caso por la Cultural ante el Lorca en tierras murcianas) quedarán automáticamente anulados los ciclos vigentes de amonestaciones que no hayan devenido en suspensión».

De acuerdo a la reglamentación para la Copa del Rey, tanto Saúl como Iván González sólo suman una tarjeta amarilla antes de afrontar la vuelta copera en el Camp Nou.

La promoción de nuevos abonos #MásQueNunca con el objetivo de aumentar la base de abonados por encima de los casi 7.000 actuales y con la ambición de acercarse o superar los 7.770 socios que se alcanzaron la pasada temporada en Segunda División, la Cultural lanza una campaña que ofrece opciones ventajosas por dos vías para todos los que se quieran sumar a la masa social culturalista. Para todos aquellos aficionados que compraron su entrada de no abonado para asistir el partido de Copa frente al FC Barcelona, se lanza ahora una oportunidad para conseguir su abono con los siguientes precios promocionales: Fondos 90 euros, Tribuna Este 100 euros, Tribuna Oeste 170 euros, Júpiter 70 euros (precio válido para Fondos o Tribuna Este) y Júnior 30 euros (precio válido para Fondos o Tribuna Este). Para acceder a estos precios será necesario presentar la entrada de no abonado del partido de Copa ante el Barcelona a partir de hoy. Para los aficionados que no asistieron al partido de Copa frente al Barcelona, pero quieran abonarse, se aplicará a partir de hoy un descuento del 20% sobre los precios de inicio de temporada para nuevos abonados, descuento no acumulable con ninguna otra promoción de abono.