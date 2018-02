La Cultural ya luce su nuevo escudo

La Cultural y Deportiva Leonesa ya tiene un nuevo escudo. Lo ha presentado esta mañana el director general del club Felipe Llamazares, quien aseguró que el nuevo emblema “hace un guiño al pasado y tiende un puente hacia el futuro”. Los cambios afectan principalmente a los elementos que aparecen en la orla, que a partir de ahora tendrá en sus laterales el año de fundación de la Cultural, 1923. Además desaparece el apelativo de 'Deportiva' y la corona es mucho más sencilla, sin tanto adorno. Continúa la cruz. El león rampante también ha sufrido un ligero cambio. Es prácticamente idéntico al del primer escudo de la Cultural. En cuanto a los colores, eliminan el negro, que sustituyen por un rojo más intenso, “ parecido al de la bandera de León”, apuntó Llamazares, quien calificó de “sencillas y sobrias” estas modificaciones. Considera que el nuevo escudo respeta la historia del club y responde a una “modernización” necesaria. “Jamás va a perder su entidad”, aseguró el directivo, quien recordó que el nombre del club no varía, a pesar de que se haya quitado la palabra 'Deportiva' del emblema. “Lo hemos querido simplificar”, explicó Llamazares, quien reveló que la idea de cambiarlo surgió en una de esas reuniones con los socios que organizan de forma periódica. De todas formas, es consciente de que a algunos aficionados no les gustará y lo respeta -subraya-, pero les recuerda que esta decisión no es arbitraria y que debían de dar este paso. Aludió al respecto a que dentro de cinco años la Cultural celebrará su centenario y que el cambio de escudo es una de las primera medidas que impulsará la directiva para celebrar este “importante” aniversario.A partir de ahora implantarán progresivamente el nuevo escudo en todos los productos del club para que a principio de la próxima temporada aparezca ya de forma generalizada tanto en las equipaciones como en los artículos de 'merchandising'.