La cuota divide a la base de la Cultural

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Las familias que conforman el fútbol base de la Cultural y Deportiva Leonesa ya conocen de forma oficial la cuota a pagar. Y vuelve a no gustar. El ambiente tenso es el denominador común en el futbol base culturalista en las instalaciones del Área Deportiva de Puente Castro, como consecuencia del incremento en la cuota a abonar por los padres y las madres de los niños que componen la cantera culturalista. Después de la denuncia de un buen número de padres a este periódico, tras conocer de forma oficial los precios para la presente temporada, la desbandada culturalista podría aumentar en los próximos días. Para las categorías Cadete A e Infantil A de la Cultural, en ambos casos divisiones territoriales compuestas por clubes de Castilla y León, el coste es de 500 euros, además de los 150 euros a mayores por el pack Kappa de ropa deportiva, haciendo un total de 650 euros por cada uno de los jugadores. Algunos padres afirman tras conocer las cantidades a abonar: «Son precios excesivos. Es una pasada pagar estas sumas de dinero. Pero lo que más nos cabrea es que algunos de los que forman el fútbol base de la Cultural no abonan la cuota correspondiente. Se les convence para que cambien de club a base de indicarles que no abonarán cuota y en algunos casos además se les paga una cantidad por jugar. Parece incomprensible, pero es así realmente, porque algunos padres lo afirman sin ningún rubor y jactándose de ello. Lo que sucede es que al final lo pagamos todo nosotros, tanto nuestra cuota como el que no la paga, con el excesivo incremento de los recibos de esta temporada».

Además, para las categorías del fútbol-11 provincial, que organiza la Delegación de Fútbol de León, y también para los que componen el Alevín A de la Cultural, de fútbol-7, los precios de cuota por jugador ascienden a los 550 euros (400 euros por un lado y 150 euros de la ropa deportiva Kappa por el otro).

A los integrantes de los equipos de la Cultural de fútbol-7, salvo el Alevín A, tienen que abonar la cantidad de 480 euros (350 euros a los que hay que añadir 130 euros del pack Kappa). Se trata de las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín, con la excepción ya reseñada del Alevín A que tiene precio de fútbol-11 (550 euros). Para los Miniprebenjamines la cuota se eleva a los 380 euros (250 más los 130 euros de la ropa Kappa).

«En la inmensa mayoría de los casos y categorías supone un incremento importante. También en el gasto adicional que muchas familias no podemos afrontar», indican algunos padres. Esto se está traduciendo en que la cantera de la Cultural, dirigida por Carlos Antoñán con la ayuda coordinadora de Roberto Vicente García y Víctor Matos haya bajado el número de niños inscritos, que está conllevando muchas dificultades para completar las plantillas de jugadores en cada una de las categorías del fútbol base culturalista.