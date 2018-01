El Dakar de Calleja pasa por Catar

sergio c. anuncibay | león

La vida de Jesús Calleja es un desafío constante. La afronta de forma extrema. Ha escalado las montañas más altas del mundo, bajado al agujero más profundo de la tierra o cruzado a pie el Polo. Pero la «única vez» que estuvo a punto de morir fue en las dunas, subido a una moto, cuando preparaba el Dakar, que corrió en 2011.

Entonces no pudo terminarlo porque, como él mismo cuenta, subestimó la dificultad del rally más peligroso del mundo. Pensaba que podría «comérselo con patatas» pero el Dakar le puso en su sitio. Ahora quiere sacarse esa espina con su segunda incursión en una carrera que se encenderá el próximo 6 de enero. «Arranco el año muy cañero. Esta noche vuelo a Perú, de donde sale el Dakar. Espero poder terminarlo», anunció ayer el aventurero leonés, que ha entrenado «muy duro» bajo la nieve leonesa y en otras latitudes para cruzar la meta el próximo 20 de enero.

Por primera vez en cinco años, habrá catorce etapas, con más de 4.500 kilómetros de tramos cronometrados entre Perú, Bolivia y Argentina, tres escenarios muy distintos donde primero la arena, luego la altura y después el calor pondrán a prueba la resistencia de los corredores, que sólo dispondrán de un día de descanso en La Paz.

«Es muy importante la fiabilidad mecánica y, luego, trabajarlo mucho, sobre todo en las dunas, que son otro cantar», apunta el comunicador leonés, consciente de que deberá zambullirse durante las primeras cinco jornadas en el mar de dunas que forma el desierto de Lima, desde donde se dará la salida. «Está diseñado para tener tan nivel de dificultad que no te deja descansar nada. Llegas justo para dormir seis horas diarias, si tienes suerte. No puedes tener ningún fallo y para que eso no ocurra hay que prepararse de forma extraordinaria en todos los terrenos, especialmente en la arena», analizó Jesús Calleja en una entrevista publicada por El Confidencial.

Además, lo afrontará con un equipo privado, lo que limita su presupuesto respecto a los coches oficiales. «Peugot tiene unos 22 millones, por decir algo, y el mío es de unos doscientos y pico mil euros, de los cuales el coche se lleva la mitad», revela. Las averías mecánicas o los accidentes son su principal temor.

«Siempre busco enfrentarme a la prueba más complicada, llegar al tope, y por eso el Dakar debe estar en mi currículum, aunque no sé si podré correr otro porque me ha costado un huevo y parte del otro conseguir el dinero», explica.

Entre sus patrocinadores está el también piloto Nasser Al Attiyah, miembro de la familia real de Catar, al que Calleja auxilió en el rally de Abu Dabi, «donde están las dunas más salvajes del planeta, con temperaturas de 50 grados», recuerda. «Me lo encontré tirado y nadie le ayudaba. Perdí tiempo pero lo saqué del lío», subraya el aventurero leonés, que gracias a este gesto logró el apoyo económico de Al Attiyah. «Nos hemos hecho muy amigos y es mi socio en esta aventura, así que tengo que proteger a quien me ayuda, me toca estar con él», reconoce, sin olvidarse de otros compañeros, como Carlos Sainz o Nani Roma. «Tengo el corazón dividido», señala.

También tiene palabras de admiración hacia su copiloto, el catalán Jaume Aragalla, su mentor. «Él es quien me ha enseñado. Sabe más de dunas que yo. Ahora me dice que el alumno ha aprendido pero es porque me ha ayudado muchísimo», agradece.

Confía en que todo ese trabajo previo dé sus frutos a partir del sábado. Se espera que esta edición sea una de las más duras de la historia para conmemorar el cuarenta aniversario de esta prueba. Toda esta aventura dará forma a un programa de televisión. «Donde voy ruedo. Hemos grabado toda la preparación. No voy a contar el Dakar desde el punto de vista profesional, lo haré desde las dificultades que conlleva correr esta carrera para alguien como yo», avanza.