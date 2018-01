David Vidales, reto a dos bandas

David Vidales afrontará un 2018 con muchos frentes competitivos y el reto de subir a lo más alto del podio en un Mundial tras dos años en los que ha estado muy cerca logrando el subcampeonato tanto en la categoría júnior (OKJ) como en la reina (OK).

El piloto leonés de 15 años llamado a convertirse en referente del automovilismo español y a formar parte en un futuro de la parrilla de Fórmula 1 tendrá un doble cometido en este año. Nada menos que intentar ser el mejor tanto en la categoría OK como en la KZ, en este caso novedosa para él aunque dadas sus altas prestaciones y calidad escenario también idóneo para estar entre los mejores.

Mundial y Europeo aparecen así en horizonte competitivo en un libro de ruta que para David incluye también la presencia en la WSK italiana, el campeonato nacional más importante a nivel internacional con presencia de todos los pilotos que también tomarán parte en el Mundial y Europeo. Precisamente en la WSK entrará en escena el próximo 4 de febrero dentro del trofeo Master que albergará el trazado de Adria. Será su primera presencia de 2018 en un circuito para disputar una carrera oficial aunque antes ya lo habrá hecho (precisamente estos días en Lonato) el uno de los test en los que buscará poner a punto su kart.

El piloto de la escudería Tony Kart repetirá test el 89 y 9 de febrero en Lonato donde unos días más tardes buscará un lugar en el podio e incluso la victoria en la Winter Cup.

Para marzo tocará una doble presencia en la WSK Master con los trazados de Lonato y La Conca como escenarios para un certamen que en abril viajará a Sarno justo en el mes donde David tiene subrayada una de sus carreras más destacadas del año, la primera del Europeo de OK en este caso el día 22 en Sarno.

Precisamente en el certamen continental Vidales, que el año pasado fue líder hasta la última carrera, tendrá otras tres presencias para intentar levantar el trofeo de campeón. Será en el PF1 de Gran Bretaña el 20 de mayo, ya en julio (17) en el circuito alemán de Ampfing y la cuarta y última el 5 de agosto en Essay (Francia).

El Mundial de esta categoría, la reina sin marchas, y en el que el leonés buscará mejorar su subcampeonato del pasado año, se disputará el 23 de septiembre en Kristian (Suecia).

Pero la OK no será su único reto en 2018. En este caso aparece otro igual de relevante como es la categoría KZ en la que a pesar de debutar tratará como ya lo hizo en el primer año de la OK ser uno de los protagonistas y también aspirar a lo máximo.

En este caso con tres carreras, dos del Europeo y una del Mundial. En la segunda viajará a la localidad belga de Genk para luchar por la corona más importante aunque antes también intentará ser el mejor o al menos luchar por ello en Salbris (Francia) el 6 de mayo y Lonato (Italia) el 15 de julio. Junto a todas ellas también tendrá la ocasión de luchar por el trofeo de campeón en la WSK italiana tanto en el torneo Master como en la Final Cup, en este último casi caso en los meses de octubre y noviembre. Además David Vidales aún puede aumentar la presencia en los circuitos a más carreras. Eso sí, siempre que se lo permitan Mundial y Europeo.