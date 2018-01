Daytona empieza con pocas opciones para Fernando Alonso

Las 24 Horas de Daytona se inician este sábado (20.40 horas Bein Sports) con muchas posibilidades de que Antonio García repita victoria en categoría GT, de que Dani Juncadella luche por algo importante en la división de prototipos, pero con pocas opciones para Fernando Alonso, encuadrado en un equipo con un coche más lento, el Ligier LMP2 de United Autosports.

"Ya sabía antes de venir que mi coche no era el más veloz, pero a la vez la carrera es suficientemente larga para poder recuperar la falta de prestaciones que puedas tener, somos un equipo joven, dos debutantes como yo, con mucho por aprender y es bueno no tener la presión de ser supercompetitivos y superveloces", explicó el asturiano tras una clasificación en la que finalizó en 12º lugar. "En cierto sentido es una experiencia y una carrera de aprendizaje, una forma de prepararse si algún día intento Le Mans y hay que respetar ambas, sabiendo que hay gente más preparada que yo, así que si quiero tener esa misma experiencia este fin de semana es una oportunidad perfecta".

"Espacio y tiempo para recuperarse"

Las opciones de Alonso pasan por que el BOP (Balance de Prestaciones que intenta igualar a los coches en pista) "ya que tienen toda la información de los test y de la pasada temporada. Creo que nuestras limitaciones son diferentes en comparación con otros LMP2 en el que nuestro pack no es el más veloz, pero afortunadamente en carrera sobre 24 horas hay espacio y tiempo para recuperar puestos y estoy feliz de ser el primer Ligier con un buen margen y grandes pilotos como Bruno Senna en el otro coche. Tenerles detrás a algunos grandes especialistas ha sido una sorpresa. Me he sentido competitivo".

Para empezar, el equipo de Alonso sufrirá una sanción (un paso por boxes) después de que uno de sus compañeros, Lando Norris, superase el límite de velocidad en la calle de los garajes para efectuar un cambio de ruedas durante los entrenamientos libres. La icónica carrera americana --la más popular tras las 500 Millas de Indianápolis-- finalizará el domingo a las 20.40 horas.