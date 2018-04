PABLO RIOJA | LEÓN

El Abanca Ademar afronta hoy ante el Huesca —a las 20.30 horas en Movistar Plus— «un encuentro clave» de cara a su objetivo de acabar la temporada como segundo de la Liga. «Es un momento en el que debemos dar un paso adelante» señala Rafa Guijosa, consciente de que si no juegan al cien por cien «lo pasaremos mal». El técnico marista, que se recupera de su reciente intervención quirúrgica, no estará finalmente en el banquillo ante el conjunto aragonés por prescripción médica, por lo que será su segundo, Diego Dorado, quien encabece el cuerpo técnico. «Los médicos no me dejan viajar, pero el sábado estaré de vuelta ante el Puerto Sagunto en el Palacio», aclara.

Sobre el rival de esta tarde, quinto clasificado de la Asobal, Guijosa insiste en que su juego combinativo siempre genera problemas al club marista. «Son tremendamente competitivos, ya lo demostraron en el partido de ida, donde parecía que teníamos la victoria en nuestras manos y al final se llevaron un empate», recuerda. Pero el buen momento de forma que vive el Abanca Ademar es muy diferente al de la primera vuelta. «El equipo es consciente de con quién juega hoy y saldremos a por todas». Una plantilla —la oscense— que según el entrenador madrileño cuenta con grandes individualidades. «Marcelo, Teixeira o los pivotes marcan la diferencia pero también juegan muy bien como colectivo y, sobre todo, nunca dan un partido por perdido como han demostrado varias veces ante nosotros». Sin ir más lejos, ya vencieron a los leoneses en Huesca la temporada pasada.

De cara a lo que resta de Liga, tanto Guijosa como Dorado tienen claro que el equipo «se está jugando mucho» y ya no se enfrentarán ante ningún rival fácil independientemente del puesto que ocupe en la tabla. «Nos basaremos en nuestro tipo de juego como siempre hacemos», puntualiza el segundo entrenador del Abanca Ademar. «A nivel físico estamos muy bien y llegamos frescos al partido contra el Huesca», advierte Dorado.

Aunque aún restan seis jornadas para que finalice la competición doméstica, una victoria hoy ante los de José Nolasco dejaría a los leoneses muy cerca del subcampeonato. Pero Guijosa prefiere ir paso a paso y ni siquiera se plantea el encuentro del próximo sábado ante el Puente Genil. «Sólo pienso en el Huesca, nos lo jugamos todo».