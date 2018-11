«Debimos aprovechar las muchas acciones a balón parado de las que dispusimos»

francisco roberto otero | ponferrada

Isi destacó el trabajo del equipo local, aunque lamentó que su equipo no hubiese podido aprovechar las ocasiones que tuvo: «En la primera parte hemos sido mejores. En la segunda han tenido ellos más el balón, pero no han gozado de ocasiones claras. Pudimos lograr la victoria en el cómputo general del partido. Pero hay que mirar las cosas positivas. Hemos vuelto a dejar la portería a cero y ahora vamos a intentar hacer este punto bueno ganando en Navalcarnero».

El de Cieza incidió en la idea de aprovechar las pocas ocasiones: «Ellos en medio campo la tocan muy bien y quizá le hemos dado el balón en la segunda parte más de lo debido. Intentamos entonces aprovechar los espacios, pero no pudimos materializar ninguna ocasión. No obstante, las mejores del partido las hemos tenido nosotros. Hay muchas cosas a mejorar de este partido y de algunos de los anteriores. Pero hay que mirar hacia delante y no pensar en el pasado. El equipo está bien. Ha sido un encuentro de muchos desgaste. Ellos tienen muchas cosas ofensivamente, pero nosotros también. El trabajo para mí es indiscutible. Siempre intento dar lo mejor de mí, pero las cosas unas veces salen mejor y otras peor. Por desgracia no hemos podido materializar ninguna ocasión, pero ésta es la línea a seguir. Probablemente debimos aprovechar un poco más las muchas acciones a balón parado de las que dispusimos».