Dennis rompe la calculadora

álvaro ortega | vigo

El Celta B acabó con la racha de siete jornadas consecutivas de la Ponferradina sin conocer la derrota (1-0), alejando la posibilidad de acercarse a la última plaza que clasifica para la próxima edición de la Copa del Rey. Sin embargo, los de Carlos Terrazas merecieron mejor suerte en Barreiro, ya que jugaron un buen partido pero cayeron por culpa de un gol en los últimos minutos. A los del Bierzo no les quedó tiempo para la reacción.

Fue un partido con un claro color amarillo, el que lució en la mañana de ayer en Barreiro la Deportiva, que bien pudo haber sentenciado el encuentro en los primeros minutos de juego. De hecho, a los seis minutos de juego Yuri dispuso de la primera gran ocasión del encuentro al rematar a puerta vacía, pero en la misma línea de gol Alende lograba sacar el balón. Sobre el terreno de juego solamente había un equipo, la Deportiva, que disfrutaba de nuevas ocasiones de gol, como la que volvió a tener Yuri un par de minutos más tarde, y que despejó Sotres con apuros.

Al Celta B le costaba pasar de medio campo, y su primer disparo entre los tres palos llegó al cuarto de hora, con un lanzamiento lejano de Dennis que envió a córner Mandaluniz. El encuentro comenzaba a igualarse, ya que el desgaste físico comenzaba a pasar factura a la Ponferradina. Yuri la volvió a tener cerca del ecuador del encuentro, con un remate de cabeza que salió fuera por poco.

En los minutos finales el Celta B comenzó a tener más presencia en el área de la Deportiva, pero los disparos de Dennis y Agus salieron fuera, llegándose al final de los primeros cuarenta y cinco minutos de juego con el marcador inicial.

Tras el paso por el vestuario, el partido estuvo más equilibrado. La Ponferradina ya no era capaz de mantener la presión que ejerció en los primeros minutos de juego, con lo que el Celta B tuvo más posesión, y eso no era una cosa buena para los bercianos, que ya no tenían que preocuparse solo de atacar. Carlos Terrazas movió ficha refrescando la banda derecha con la entrada de Iago Díaz en lugar de Guille. El técnico vio la posibilidad de encarrilar el juego por la banda derecha, y a media hora para la conclusión del encuentro Yuri volvió a tener una gran ocasión para adelantar a la Ponferradina en el marcador, pero se hizo un lío y no fue capaz de rematar en el punto de penalti.

Pero el Celta B no se quedaba atrás. Rubén Albés recurrió a un cambio habitual al meter en el campo a Álex en lugar de Drazic, que había realizado un gran desgaste. El juego se equilibró, ninguno de los dos equipos lograba tener una posesión plena del balón y las ocasiones pasaban de un área a otra con rapidez, aunque técnicamente el choque ya no tenía la intensidad del principio. Con el paso de los minutos el desgaste físico comenzó a pasar factura en los dos equipos. El balón circulaba en el centro del campo sin que ninguno tuviera la claridad de ideas necesaria para crear peligro ante el área rival. Los esfuerzos de los dos entrenadores se centraba en ganar la posesión, pero era difícil conseguirlo tal y como se estaba desarrollando el encuentro.

El partido caminaba hacia la igualada, pero a seis minutos para la conclusión del encuentro llegó el golpe para la Deportiva. Juan Hernández metió un centro desde la banda izquierda del ataque del Celta B, Ríos Reina no acierta a rematar y deja el balón en los pies de Dennis, que fusila a Mandaluniz sin que pueda hacer algo por evitar el gol.

Fue un auténtico jarro de agua fría, ya que la Deportiva había hecho méritos más que suficientes para llevarse algo positivo de Barreiro, pero un único fallo en defensa permitió al rival marcar y llevarse los tres puntos en juego. Quedaba muy poco tiempo para igualar el encuentro, pero los vigueses se defendieron extraordinariamente.