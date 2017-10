La Deportiva afronta una jornada para levantarse

f.r. otero | ponferrada

La visita del Navalcarnero se la ha planteado la plantilla de la Deportiva como el momento para dar un giro a la situación de las últimas semanas y volver a creer. «Antes estábamos haciendo más de lo que decía la clasificación, pero en los últimos tres partidos el equipo no ha sido el mismo. No sabemos si ha influido la Copa, pero estamos seguros de que vamos a sacarlo adelante. Falta mucho, aunque no podemos descolgarnos. Comprendemos el nerviosismo y la impaciencia de la gente, pero lo solucionaremos», dijo Jon García en Deportes Bierzo.