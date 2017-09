La Deportiva se atasca en casa

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

Primer tropiezo serio de la Deportiva en casa. 1-1 contra el colista en un duelo que por muchos momentos se pareció más a un partido de la temporada pasada que a lo que habíamos visto hasta ahora en esta campaña. La Deportiva empezó mal, le costó entrar en el partido, estuvo muy imprecisa, durante buena parte del segundo acto no existió en el centro del campo y el peligro llegó más por «arreones» que por confección del juego. Seis puntos en seis jornadas y la 14ª plaza, a siete puntos del cuarto y a ocho del líder ya es una situación incómoda. Y ayer al acabar el duelo ya se podía oír en la grada e incluso en la zona noble del estadio comentarios como «ya estamos como el año pasado».

Carlos Terrazas introdujo a Yac en el equipo titular, igual que a Isi, que lo era por primera vez en Liga y que ocupó el puesto del lesionado de Ríos Reina. Néstor Salinas hizo las veces de mediapunta. En el Real Valladolid B, debut de Rivera en el banquillo y cambio en la portería.

En la primera acción del choque ya buscó el gol el cuadro visitante. A los doce segundos ya pudo adelantarse. Le costó a la Deportiva bastante entrar en el partido y aunque con el paso de los minutos se hizo con el control del balón, apenas llevó peligro. Un par de incursiones de Isi en diagonal, cortada una in extremis antes del tiro o del pase de la muerte, y algunas acciones a balón parado fueron el balance ofensivo berciano de la primera mitad. Sin embargo, en el otro lado Moldován tuvo que salvar un mano a mano con Javi Pérez y en la misma acción hubo dos remates más que sacaron jugadores blanquiazules. Tanto este futbolista como el delantero Luis Suárez trajeron en jaque a la defensa berciana.

La Deportiva perdió bastantes balones incluso en pases fáciles, le costó circular y no encontró huecos. Además, ralentizó el juego y su rival se cerraba con rapidez. Éste buscaba los huecos con pases cruzados a los costados, intentando aprovechar una presunta debilidad defensiva de un equipo que actúa con tres defensas y que no tiene carrileros.

La entrada de Samanes al descanso mejoró al cuadro visitante por el costado izquierdo. Sin embargo, la Deportiva fue la que gozó de las mejores ocasiones. Néstor Salinas se encontró un balón suelto dentro del área pequeña y lo cruzó en exceso sin oposición en el minuto cinco. Andy también lo intentó de lejos en un rechace. Pero el rival en dos balones para Luis Suárez pudo ponerse por delante. El punta se adelantó en exceso ambos y no pudo presentarse solo en ventaja ante el portero rumano de la Ponferradina.

Una acción personal con tiro de Caiado hizo que se cantase gol en el estadio, pero el cuero se fue al lateral de la red. Sí entró en el minuto 26. Córner en corto de Jorge García para el luso, su centro lo rechaza un defensa y lo empalma desde fuera del área Iago Díaz para que, tras tocar en Mario, supusiese el 1-0. La Deportiva había logrado lo que no pudo hacer en juego. Sin embargo, no supo mantener la ventaja. Una jugada personal de Samanes acabó con un duro tiro abajo que no atajó Moldován y aprovecho Javi Pérez para fusilar.

En la parte final se abrió y desordenó el partido y el cuadro local dispuso de varios centros mal puestos o mal rematados que apenas supusieron problemas para las huestes de Miguel Rivera. Ya sin centro del campo, se llegó a temer por un contragolpe que supusiese el 1-2. Incluso la falta de ideas se vio en varios saques de banda en los que no se supo qué hacer con el balón ante la ausencia de desmarques y de quien quisiese el cuero.

La próxima cita será de nuevo en casa y también contra un filial. El domingo a las seis llega el Fabril, que ayer derrotaba por 3-1 al Coruxo. Antes el deportivismo estará pendiente del sorteo de la cuarta ronda de la Copa del Rey, que emparejará al cuadro berciano con un conjunto de los que participan en competiciones europeas. Será el jueves desde las 13.00 horas.